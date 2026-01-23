Desconvocada la huelga de personal de jardinería de las subcontratas del Ayuntamiento tras alcanzar un preacuerdo

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, UGT, CCOO, ELA y Solidari han firmado este viernes el preacuerdo del primer convenio de jardinería de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Pamplona, por lo que han desconvocado la huelga prevista para la próxima semana.

Según han explicado en una nota de prensa, en la ultima reunión, celebrada el 21 de enero, se concentraron unas 50 personas trabajadoras a la puerta del Tribunal Laboral para recibir a la parte empresarial, "reivindicando la necesidad de unas condiciones laborales dignas con un acuerdo".

Días antes se había registrado una huelga en dichas empresas, con el objetivo de "presionar a la parte empresarial para conseguir un acuerdo que reflejase las necesidades que planteaba desde el inicio de este proceso la parte social".

El acuerdo recoge materias como un incremento salarial "sustancial", una reducción de jornada "significativa" y "alguna otra medida contra la precarización, como la eliminación de las categorías más bajas".

Desde los sindicatos se valoró "de manera positiva" el contenido planteado, y fue la asamblea quien, en última instancia, aceptó dicho acuerdo. De esta manera, "quedan garantizadas unas condiciones laborales dignas para las plantillas de jardinería subcontratadas para los años de la próxima licitación municipal".

La parte sindical ha destacado que "sin el compromiso de las plantillas esto no habría sido posible, empezando por las asambleas hasta las movilizaciones".