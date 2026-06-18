Desmantelada una plantación clandestina de marihuana en la zona de Tafalla

Imágenes de la operación. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes adscritos a la Comisaría de Tafalla de la Policía Foral de Navarra han desarrollado un importante operativo contra el cultivo ilegal de marihuana, en una actuación donde fueron incautadas aproximadamente 1.000 plantas en un primer enclave y otras 1.600 en un segundo punto, alcanzando un total cercano a las 2.600 plantas de marihuana.

Durante la intervención, motivada fruto del patrullaje rutinario que realiza el Grupo de Prevención y Atención Ciudadana en el entorno rural, los agentes localizaron dos plantaciones clandestinas ocultas en una zona de campo.

Además de las plantas, se intervinieron generadores eléctricos, sistemas de riego, fertilizantes, material de cultivo y varias tiendas de campaña utilizadas para dar soporte a la explotación ilegal.

En el momento de la actuación, tres personas que presuntamente custodiaban las instalaciones emprendieron la huida campo a través estableciéndose, de inmediato, un dispositivo de cierre con patrullas terrestres y apoyo de drones, aunque la complejidad orográfica y la abundante vegetación de la zona dificultaron su localización.

La investigación continúa abierta para identificar y localizar a los responsables.

UNA ACTIVIDAD LIGADA, CADA VEZ MÁS, A REDES INTERNACIONALES

Según ha informado la Policía Foral, las investigaciones sobre este tipo de plantaciones evidencian que el cultivo intensivo de marihuana está frecuentemente vinculado a organizaciones criminales con integrantes de diferentes nacionalidades y conexiones más allá del ámbito nacional, un fenómeno cada vez más presente en las actuaciones policiales relacionadas con el narcotráfico. Es por ello por lo que la Policía Foral mantiene abiertas la investigación.

Aunque la valoración definitiva dependerá del rendimiento real de cada planta y de la calidad de la sustancia obtenida, una plantación de 2.600 ejemplares podría llegar a generar varios cientos de kilos de marihuana procesada, alcanzando un valor estimado en el mercado ilícito de entre 500.000 y más de 1 millón de euros en fases de distribución minorista, ha añadido la Policía.

La magnitud de la intervención implicó el apoyo de numerosas patrullas de Seguridad Ciudadana para el transporte de las plantas y del material intervenido. Todo lo incautado fue trasladado en vehículos policiales a dependencias de la Policía Foral para su análisis, quedando a disposición de la autoridad judicial.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tafalla se encarga de las oportunas diligencias policiales para el juzgado correspondiente.