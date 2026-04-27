Detenida una mujer de 30 años por un presunto delito de malos tratos hacia su pareja en Tudela

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años ha sido detenida este fin de semana en Tudela por un presunto delito de malos tratos hacia su pareja, un varón de 29 años.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 6 horas del sábado se recibió la llamada de un varón de 29 años que afirmaba que su pareja, una mujer de 30 años, le estaba agrediendo en la calle Herrerías.

El joven presentaba lesiones leves que requerían de puntos de aproximación. La agresión fue grabada con las cámaras de video vigilancia, y la mujer fue detenida por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar por violencia doméstica. Fue trasladada a calabozos de Policía Foral, quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.