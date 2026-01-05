Detenida una mujer tras ser sorprendida robando en una vivienda en Ibargoiti y ser retenida por los moradores

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha sido detenida este fin de semana tras ser sorprendida robando en una vivienda en Ibargoiti y ser retenida por los moradores.

Según han informado desde la Policía Foral, la detención fue realizada por patrullas de seguridad ciudadana de la comisaría de Sangüesa y se le imputan delitos de allanamiento de morada y hurto.

En total, la Policía Foral ha atendido este fin de semana 20 accidentes de tráfico, que se han saldado con 3 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, se han abierto diligencias a 12 personas por la comisión de distintos delitos.

Dos hombres han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) en distintas localidades.

Por delitos contra el patrimonio se han practicado 4 detenciones. En Estella, tras recoger una denuncia por el posible hurto de una bicicleta, se recibió una llamada de su propietario, que la había localizado en un inmueble. Alertados los agentes, identificaron a un varón de 46 años que iba a hacer uso de la misma. Fue detenido por un delito de apropiación indebida.

En Pamplona se detuvo a un varón por un delito de hurto. El varón, que ya había sido detenido en días anteriores, había sido visto en esta ocasión por unos ciudadanos portando un abrigo nuevo con la alarma y la etiqueta puestos, y habiendo dejado un móvil en una jardinera cercana. Gracias a ese aviso, los agentes que realizaban labores dentro del plan 'Comercio Seguro' localizaron a la persona, que no sólo llevaba el abrigo sustraído en un comercio cercano, sino que portaba varios móviles cuya procedencia no podía justificar. Se comprobó que habían sido denunciados en Policía Municipal de Pamplona.

En Cizur, y en colaboración con la Policía Local de dicha localidad, se detuvo a un joven de 19 años y se instruye atestado por un delito de robo con fuerza en interior de vivienda en grado de tentativa.

Por delitos contra las personas, patrullas acudieron a distintas localidades. En una localidad del valle de Ergoiena se detuvo a un hombre por un delito de amenazas, así como un delito de daños. En Pamplona ha sido detenido un varón de 23 años por un delito de lesiones y otro delito de robo con violencia.

También en Pamplona, tras un trabajo conjunto con Policía Local de Villava, ha sido detenido otro joven, de 20 años, en este caso por un delito de lesiones y otro delito de daños, tras identificar al sujeto, que había sido denunciado tras una pelea en una zona de ocio.

Finalmente, y en el marco de los controles preventivos con motivo del Festival Entreríos, que se realizaban conjuntamente por efectivos de Prevención y Protección Ciudadana de la Comisaría de Tafalla, Brigada Central de Intervención y Grupo de Guías Caninos, en la localidad de San Adrián se sometió a control a un varón de 46 años que dio positivo en varias drogas.

Durante la inspección del vehículo se encontraron sustancias y efectos destinados a la venta de drogas, por lo que fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. Entre los distintos efectos intervenidos, además de la propia droga, había un arma blanca, fármacos que portaba (pudieran ser usados para 'cortar' la droga), así como numerosos móviles de "dudosa procedencia".

SEGURIDAD VIAL: 20 ACCIDENTES Y 2 INVESTIGADOS

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 20 accidentes viales, que han dejado 3 personas heridas, en Tudela (NA-160), Urdaitz/Urdániz (Esteribar, N-135), y en Cascante (N-121-C). En 9 de los siniestros se han visto implicados animales, de los cuales eran especies cinegéticas 2 corzos y 5 jabalíes.

Además, 2 conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. La conducción irregular de un vehículo en Murillo el Fruto hizo que una patrulla controlara a su conductor, un varón de 51 años, quien finalmente resultó investigado por un delito contra la seguridad vial al circular con un vehículo a motor con una tasa superior a 0,60 mg/l.

Una patrulla de Protección y Prevención Ciudadana controló un vehículo en la localidad de Tudela cuyo conductor, un varón de 45 años, resultó finalmente investigado por un delito contra la seguridad vial, por un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.