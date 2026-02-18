Detenida una persona en Pamplona tras intentar vender un móvil falsificado que simulaba ser un iPhone

Imagen de los bienes interceptados - POLICÍA MUNICIPAL

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa tras intentar vender un dispositivo móvil falsificado que simulaba ser un iPhone 17 Pro Max.

En la intervención, según han informado desde el cuerpo policial en su cuenta de X, se interceptaron tres teléfonos y unos AirPods que resultaron ser, todos ellos, falsificaciones.

Desde la Policía Municipal han advertido sobre este tipo de estafas y han aconsejado a la ciudadanía que "si alguien ofrece dispositivos electrónicos de alta gama a precios exageradamente bajos, especialmente fuera de canales oficiales o sin garantías", eviten la compra y avisen a la policía.