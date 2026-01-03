Detenida por vender drogas desde una bajera en una localidad de la comarca de Tafalla

Droga incautada durante el registro. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral y la Guardia Civil, en una intervención conjunta, han detenido en días pasados a una mujer de 52 años por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas en una localidad de la comarca de Tafalla.

Ambos cuerpos tenían conocimiento de que, desde una bajera de esta localidad, una persona podía estar traficando con diferentes sustancias estupefacientes. Desde el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tafalla de la Policía Foral, junto con el Equipo Roca de la Guardia Civil de Tafalla, organizaron los dispositivos y equipos de vigilancia a fin de poder corroborar la información recibida.

Durante la labor de vigilancia, los investigadores fueron testigos de cómo, en el inmueble en cuestión, se presentaban diferentes personas que, tras breves visitas, abandonaban el mismo. En ocasiones, era la persona detenida quien depositaba diferentes bolsitas, en diferentes escondites, para que los propios consumidores fueran quienes las recogieran, explican desde la Policía Foral.

Con la información obtenida, tras solicitar al Juzgado de la Sección de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº 2 de Tafalla permiso para entrada y registro, y con la pertinente autorización, equipos de ambos cuerpos, apoyados por el Grupo de Guías Caninos de la Policía Foral, procedieron al registro del inmueble.

En el reconocimiento de la vivienda fueron halladas diferentes sustancias estupefacientes: 600 gramos de Speed, 120 gramos de cocaína, y 180 gramos de marihuana. Asimismo, se intervino diferente material para el menudeo y la venta de la droga incautada, balanzas de precisión y bolsitas de plástico.

La detenida, que tenía antecedentes por diferentes delitos, fue puesta a disposición judicial junto con el correspondiente atestado policial, siendo posteriormente puesta en libertad con cargos