Detenidas cinco personas por el robo de 700 kilos de cobre en Azagra con un valor de 60.000 euros

Imagen de la operación. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a cinco varones tras localizarles mientras perpetraban un robo. Se les considera presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza y un delito de daños tras la sustracción de aproximadamente 700 kilogramos de cableado de cobre.

La investigación se inició el pasado 15 de marzo a raíz de una entrada detectada en las instalaciones de una empresa de la localidad de Azagra, donde dos individuos fueron captados por los sistemas de seguridad realizando labores de inspección y sabotaje de los sistemas de alarma. En esta primera fase, los implicados no sustrajeron material, limitándose a comprobar los sistemas de seguridad y las arquetas de la instalación eléctrica mediante el uso de herramientas de corte especializadas.

Los autores volvieron en días posteriores para materializar el robo en la citada bodega, sustrayendo hasta 300 metros de cableado de la acometida principal y dejando preparados otros 80 metros para un transporte posterior. Simultáneamente, el grupo accedió a una estación de bombeo próxima donde, tras anular las cámaras de seguridad, extrajeron otros 250 metros de cobre tras manipular cinco arquetas. El valor de la totalidad de los daños ocasionados y del material sustraído en ambas instalaciones alcanza un valor de unos 60.000 euros, ha informado la Guardia Civil.

Durante la investigación se estableció un dispositivo de vigilancia permanente en las inmediaciones, de diferentes zonas donde los agentes investigadores sospechaban que los detenidos pretendían cometer nuevos robos. En fechas recientes, los agentes actuantes observaron la llegada de dos vehículos, un turismo y una furgoneta de gran capacidad, cuyos ocupantes comenzaron a cargar los rollos de cable previamente escondidos. En ese momento, las patrullas intervinieron de forma coordinada para asegurar la zona y proceder a la detención de los autores de los hechos.

En el operativo 'Granny Smith' han participado patrullas de seguridad ciudadana de los Puestos de Azagra y San Adrián, junto con especialistas del Equipo ROCA, dedicados específicamente a la prevención de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Los cincos detenidos, todos varones de nacionalidad rumana y edades comprendidas entre los 20 y 30 años, operaban por toda la geografía nacional. Según las investigaciones policiales, el grupo mantenía su residencia habitual en Madrid, utilizándola como base logística para sus desplazamientos delictivos por diversos puntos del país.

A los cinco detenidos se les han podido relacionar con la comisión de dos delitos de robo con fuerza y un delito de daños. Las diligencias han sido remitidas al Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella-Lizarra.