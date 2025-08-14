Detenidas en un control en Fitero dos personas que portaban en su vehículo casi 100 gramos de hachís

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas recientemente por un presunto delito contra la salud pública durante un control operativo de seguridad ciudadana desarrollado en la carretera N-113, término municipal de Fitero. En su vehículo, agentes de la Guardia Civil hallaron oculto un paquete con una sustancia de color marrón, presumiblemente resina de hachís, con un peso aproximado de 97,75 gramos.

Según han informado desde la Guardia Civil, los agentes interceptaron un turismo que circulaba por dicha vía. Durante la inspección del vehículo y la identificación de sus ocupantes, los agentes hallaron oculto el mencionado paquete, por lo que se detuvo de forma inmediata a las dos personas que viajaban en el vehículo por un presunto delito contra la salud pública, así como a la aprehensión de la sustancia estupefaciente.

La Guardia Civil mantiene de forma permanente estos dispositivos operativos con el fin de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir el tráfico de drogas en las vías de comunicación de la Comunidad foral.