Detenidas dos personas por robos con fuerza cometidos en mercadillos

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PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral han detenido a dos personas por robos con fuerza cometidos en mercadillos. Las actuaciones que han llevado a estas detenciones se iniciaron en el mes de febrero de este año, cuando Policía Municipal de Pamplona tuvo conocimiento de la comisión de un robo con fuerza ocurrido en un mercadillo, en el que los presuntos autores sustrajeron unos 7.000 euros tras fracturar las ventanillas de un vehículo.

Después de comenzar con las investigaciones y trasladar la información recabada a otras policías, se recogieron varios casos similares, todos ellos cometidos presuntamente por dos varones que actuaban siempre del mismo modo (sustrayendo a responsables de distintos puestos ubicados en mercadillos toda la recaudación, que iba desde los 2.000 a los 3.500 euros) y recogidos en varios atestados de Policía Foral. Tal era la preocupación generada entre los vendedores que habían establecido medidas para retirar los puestos y custodiar el dinero recaudado, según han informado ambos cuerpos policiales.

Después de realizar varias gestiones de coordinación, Policía Municipal de Vitoria reconoció a los presuntos autores debido a intervenciones policiales de similares características y denunciados en sus dependencias. A estas denuncias, se suma también otra recogida por parte de Guardia Civil, sobre unos hechos similares ocurridos en Lecumberri.

Con toda la información recabada, se solicitó a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona Plaza 3 la entrada y registro de los domicilios, en Vitoria, de las dos personas que estaban siendo investigadas.

El pasado 5 de noviembre, tras detener a los dos varones, los miembros del Servicio de Investigación Criminal de Álava de la Ertzaintza, con la participación de la Brigada de Policía Judicial (Grupo de Investigación) de Policía Municipal de Pamplona y componentes de la Brigada de Policía Judicial Norte de Policía Foral, llevaron a cabo tres entradas y registros. Se encontraron 8.000 euros en efectivo, una tarjeta de telefonía, documentación, un teléfono móvil y diversas videncias relacionadas con la investigación.

Los detenidos, una vez acabadas las diligencias en Vitoria, fueron trasladados a Policía Municipal de Pamplona para su posterior puesta a disposición judicial junto con las pertinentes diligencias policiales.