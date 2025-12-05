Detenido en Cascante tras un alunizaje y robo en un establecimiento de la localidad

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Un varón de 28 años de edad ha sido detenido en Cascante, por la comisión de varios ilícitos de diferente tipología en la zona de la Ribera de Navarra. Se le imputaban delitos tales como robo con fuerza, hurto de vehículo, delito contra el bienestar animal y daños.

La investigación conjunta llevada a cabo por la Policía Foral y la Guardia Civil de Tudela, en colaboración con la Policía Local de Cascante, comenzó con la interposición de una denuncia ciudadana por un robo con fuerza cometido en la localidad. Se denunció la sustracción de varios objetos cuyo valor superaba los 2.000 euros tras un alunizaje a un local, perpetrado con el vehículo sustraído, ha explicado la Policía Foral.

En el transcurso de las pesquisas llevadas a cabo en los últimos días se pudo comprobar que este individuo adoptaba ciertas medidas de seguridad con el fin de evitar su detención, tanto a la hora de desplazarse a pie como con el vehículo sustraído días atrás, el cual conducía de forma temeraria y poniendo en peligro tanto a los agentes del dispositivo como al resto de usuarios, siendo imputado por varios delitos contra la seguridad vial.

Ante la posibilidad de destrucción u ocultación de pruebas, se solicitó al Juzgado competente la entrada y el registro domiciliario del autor de los hechos, que terminó detenido tras la rápida y eficaz actuación del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral.

El detenido, con una treintena de antecedentes en su haber por hechos similares, tenía, además, una orden en vigor de ingreso en prisión, dictada por un Juzgado de Pamplona.

En el registro domiciliario se recuperaron numerosos objetos fruto de sus últimos hechos delictivos, los cuales fueron devueltos a sus legítimos propietarios. También, los agentes se incautaron de 624 gramos de marihuana, en diferentes recipientes, por lo que el varón fue propuesto para sanción por ello.

Finalmente, la persona detenida fue puesta a disposición del juzgado competente junto a las diligencias instruidas por los equipos de Policía Judicial de Policía Foral y Guardia Civil y posteriormente, trasladado al centro penitenciario de Pamplona.