Detenido en Cintruénigo al intentar vender 157 kilos de cobre presuntamente robado

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 26 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos contra el patrimonio eran detenidas diez personas. En Cintruénigo se imputaba a una persona un delito de robo con fuerza ocurrido en una instalación eléctrica de Cascante, cuando se interceptó a un hombre intentando vender en una chatarrería 157 kg de restos de cobre, coincidentes en forma, tamaño y colores con material denunciado como sustraído (cable pelado de diferentes grosores y varillas), han explicado desde la Policía Foral.

En Pamplona se han producido cuatro detenciones. En la Calle González Tablas, y por un delito de hurto y daños, era detenido un joven tras el aviso de un testigo que lo observó forzando el candado de un patinete eléctrico aparcado. En el Paseo Sarasate agentes de paisano reconocieron a un varón, implicado en delitos contra el patrimonio, con una bicicleta cuya titularidad no pudo justificar, por lo que fue detenido por delito de hurto y decomisado el vehículo. Y en la Calle Tajonar eran imputados dos varones, uno por intentar robar un patinete con una cizalla y otro por robo con violencia, ya que portaba un móvil que figuraba como robado en mayo (es una persona a la que le figura una medida de alejamiento de todo el casco viejo, integrante de la 'operación Karpi').

Desde Cordovilla se recibió una llamada informando de una persona robando en una caravana vivienda. La patrulla detuvo a un hombre sin domicilio conocido, acusado de robo con fuerza, daños y allanamiento de morada y, ya que al parecer accedió para dormir fracturando una ventana.

Tres personas más eran detenidas en Legasa por robo con fuerza de cableado en una empresa. Y en Tudela se detenía a un hombre por el robo con intimidación de un teléfono a una mujer que denunció los hechos. Se le imputa también atentado contra los agentes de la autoridad que lo custodiaban en calabozos.

Por delitos contra la salud han sido detenidas cuatro personas en Berriozar, Pamplona, Valtierra y Bera.

DETENIDO POR AMENAZAS GRAVES EN UNA EMPRESA DE TUDELA

Por delitos contra las personas eran detenidas tres personas, dos en Tudela: el primero, un varón acusado de amenazas graves. Los hechos se conocieron cuando en una empresa de un polígono industrial se producía una pelea entre trabajadores.

El segundo, un hombre con 29 antecedentes por amenazas con arma blanca sobre otro, que denunció los hechos ante la Policía Foral. Y en Sangüesa se investiga a un joven por lesiones, tras estar implicado en una pelea tras una discusión en la que la víctima sufrió una fractura de costilla.

Por requisitorias judiciales se detenía a tres personas: dos en Pamplona (uno con dos requisitorias de Jaca y Las Palmas y otro por un señalamiento de un juzgado de Toledo, relacionado con un robo) y un varón en su domicilio de Ablitas, por una orden de ingreso en prisión que la patrulla hizo efectiva en Pamplona.

Finalmente, dos hombres han sido detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer en sendas localidades de nuestra comunidad.

CUATRO CONDUCTORES DENUNCIADOS

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a cuatro conductores. El primero en Azagra, circulaba con una mujer y un menor por la NA134, constándole pérdida de vigencia de su carné tras perder todos los puntos y además hacerlo bajo la influencia del alcohol, con tasa de 0.72 mg/l. Además, ofreció positivo indiciario en cocaína, que también le fue decomisada y por ello denunciado administrativamente por infracción grave a la ley de seguridad ciudadana.

Los otros tres fueron denunciados en Villatuerta (NA132), por circular careciendo de permiso; en Aranguren (PA30) por conducir con pérdida de vigencia; y en Huarte (casco urbano) por privación cautelar de la autorización por decisión judicial, tras ser visto conduciendo dos días distintos por la policía local.