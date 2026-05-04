Detenido un conductor de 24 años tras huir por carreteras y caminos rurales en la Merindad de Estella

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido este fin de semana a un conductor de 24 años en la Merindad de Estella después de que fuera sorprendido circulando a gran velocidad, emprendiera la huída por carreteras y caminos rurales, y se negara posteriormente a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

Se le imputan delitos de lesiones, desobediencia grave y resistencia, y atentado contra la autoridad. Los hechos se iniciaron cuando los agentes que vigilaban un tramo del Camino de Santiago observaron un vehículo circulando a gran velocidad con dos ocupantes en su interior y sin cinturones de seguridad abrochados, según ha informado la Policía Foral.

Al proceder a darles el alto reglamentario, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, teniendo uno de ellos que retirarse para evitar ser atropellado, emprendiendo el turismo la huida a gran velocidad por el interior del casco urbano, generando un grave riesgo para la seguridad vial, para los viandantes y para los numerosos peregrinos presentes en ese momento, llegando a causar temor y nerviosismo en muchos de ellos, según ha explicado la Policía Foral.

Se iniciaba así una persecución por la carretera NA-1110 y NA-6310. Localizado posteriormente el vehículo en la localidad de Lazagurría, el conductor se comportaría de manera idéntica, reanudándose una nueva persecución en esta ocasión por diferentes caminos rurales, que terminaría en la vivienda del detenido, quien, tras abandonar el vehículo se dirigiría y arremetería con golpes y patadas, contra el 'Z' policial en un primer momento y contra los agentes intervinientes, a la vez que profería graves amenazas sobre los mismos. Finalmente, con el apoyo de varias patrullas más se conseguiría la reducción del sujeto.

Además de los presuntos ilícitos citados, se le imputó un delito por negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas (en el registro de su vehículo se hallaron papelinas vacías y cigarrillos de marihuana y hachís), así como otro de conducción temeraria, al haber puesto en peligro la integridad de los viandantes durante su huida de la Policía.