Detenido un conductor tras una persecución policial que comenzó en Lodosa y finalizó en La Rioja

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 25 años que circulaba sin permiso y que dio positivo en anfetaminas ha sido detenido en la madrugada del lunes al martes tras una persecución policial iniciada en Lodosa y finalizada en La Rioja.

Según han informado desde la Guardia Civil, sobre las 01.50 horas una patrulla de seguridad ciudadana observó un turismo que circulaba de forma irregular en las inmediaciones del polígono industrial El Ramal, en Lodosa. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a gran velocidad por la carretera NA-123.

Ante estos hechos, se inició un seguimiento policial con el uso de señales luminosas y acústicas, durante el cual el conductor "realizó una conducción extremadamente peligrosa, invadiendo repetidamente el carril contrario, superando ampliamente la velocidad permitida y desobedeciendo las señales de detención". Durante la actuación se solicitó apoyo a otras patrullas "ante el grave riesgo generado para la seguridad vial".

El turismo continuó su huida, abandonando la Comunidad foral y adentrándose en La Rioja, atravesando varias localidades y circulando tanto por vías interurbanas como por casco urbano, "donde llegó a pasar a escasa distancia de peatones por zonas sin aceras, sin respetar señales de stop ni ceda el paso".

El seguimiento finalizó en un camino agrícola del término municipal de El Villar de Arnedo (La Rioja), donde el vehículo sufrió una salida de vía. Tras el siniestro, el conductor abandonó el turismo y emprendió la huida a pie. Finalmente fue alcanzado por los agentes "tras reiteradas órdenes verbales para que se detuviera", y detenido. En el accidente el conductor y los dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos. El vehículo oficial no se vio implicado.

Las pruebas practicadas posteriormente por el Equipo de Atestados de la Agrupación de Tráfico de La Rioja arrojaron un resultado negativo en alcohol y positivo en anfetaminas.

El detenido, un varón de 25 años, residente en una localidad de la Merindad de Estella, fue trasladado al Puesto de Calahorra (La Rioja) para la instrucción de diligencias como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, así como por conducir sin permiso y bajo la influencia de drogas.