Detenido por crear cuentas falsas para repartidores de una aplicación de entrega a domicilio

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un municipio de la comarca de Pamplona a un varón por un presunto delito de falsedad documental por utilizar documentación real de terceras personas para dar de alta en el régimen de autónomos a individuos con otra identidad.

El presunto autor de los hechos habría abierto una serie de cuentas en una aplicación para el reparto de comida a domicilio que normalmente alquilaba a terceros por un precio que rondaba los 1.000 euros. Se las ofrecía a personas en situación irregular en España a las que les urgía trabajar y obtener ingresos, engañándoles respecto al proceso de obtención, explican en un comunicado desde la Policía Nacional.

Al menos diez personas fueron dadas de alta en el régimen de autónomos con la documentación de otras personas. La gestión de algunas de las cuentas de la aplicación era responsabilidad del presunto autor que en ocasiones llegó a quedarse con las comisiones de los repartos a domicilio.

De hecho, existen cinco denuncias de personas que fueron conscientes de que sus datos personales se estaban utilizando para realizar algún tipo de fraude, al recibir notificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social reclamándoles pagos de la cuota de autónomos. Estas personas sí contaban con los permisos y autorizaciones necesarias para trabajar en España pero, al parecer, en ningún momento fueron conocedores de que su identidad estaba siendo utilizada para que otros ciudadanos trabajaran a su nombre.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Navarra inició esta investigación, denominada 'Operación Gourmet' a finales del mes de noviembre y para concretar los posibles delitos cometidos tuvo que tomar declaración a víctimas del engaño así como recopilar el testimonio de las personas que habría visto usurpada su identidad.