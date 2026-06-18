Detenido un hombre de 35 años por quebrantar una orden de alejamiento en Tudela

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido detenido este miércoles en Tudela por un presunto quebrantamiento de orden judicial, al tener en vigor una orden de alejamiento de 200 metros sobre una mujer, su domicilio y su puesto de trabajo.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el detenido había acudido hasta el local donde se encontraba trabajando la mujer. Los hechos, que tuvieron lugar a las 18 horas, fueron presenciados por otras dos trabajadoras. Tras acudir los agentes al lugar y comprobar la medida de alejamiento, el presunto autor fue detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, se intervino a las 4 horas, en las dársenas de la estación de autobuses, a requerimiento del chófer de un autobús que indicaba que un pasajero influenciado por consumo de alcohol se encontraba molestando al resto de pasajeros, llegando incluso a caer al suelo y no portaba el cinturón de seguridad.

Después de que el chófer informase a esta persona de que no podía continuar el viaje por seguridad y por la del resto de pasajeros, los agentes ordenaron su salida del autobús. El pasajero, que no estaba de acuerdo, insultó "continuadamente" a la patrulla, lo que además motivó una denuncia por faltas de respeto en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.