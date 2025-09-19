Detenido un hombre en Azpilagaña tras provocar un incendio en la entrada de un local, que provocó un herido

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona han detenido esta pasada noche, sobre las 23.50 horas, en el barrio de Azpilagaña, a un hombre de 40 años tras provocar un incendio en la entrada de un local. Los agentes lograron extinguir el fuego con medios propios y uno de los moradores resultó herido por quemaduras. Al detenido se le imputan delitos de incendio, amenazas y lesiones.

Por otro lado, agentes municipales arrestado también, sobre las 23 horas, a joven de 18 años en el Casco Antiguo como presunto autor de un robo con violencia cometido el pasado 5 de septiembre en el barrio de la Milagrosa, donde abordó a un viandante y le sustrajo el teléfono móvil, terminal que fue recuperado en el momento de la detención.

A las 2.20 horas de la madrugada se procedió asimismo a la detención de un varón de 31 años durante una intervención en la que se verificó que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción de Aoiz. Y a las 4 horas fue detenido un varón de 30 años en el barrio de la Rochapea tras intentar sustraer con violencia el bolso a una mujer en el Casco Antiguo. En el intento agredió además al acompañante de la víctima que trató de impedir el robo.