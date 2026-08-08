Detenido un hombre en Estella por quebrantar una orden de alejamiento durante las fiestas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos al Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la comisaría de Estella han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, al incumplir una orden de alejamiento en vigor durante el transcurso de las fiestas patronales.

Según han informado desde el cuerpo policial, la actuación policial se inició tras recibir información que apuntaba a la posibilidad de que el investigado pudiera quebrantar la medida judicial de alejamiento respecto de su víctima.

Ante este escenario de riesgo, la Policía Foral activó "de forma inmediata" un dispositivo específico de vigilancia. El operativo estuvo integrado por agentes vestidos de paisano, desplegados "con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la víctima y prevenir la comisión del delito".

Como resultado directo de este despliegue, los agentes localizaron al sospechoso en el momento en que incumplía la resolución judicial, procediendo a su detención inmediata.

Desde la Policía Foral se recuerda que el cuerpo autonómico dispone de protocolos específicos de protección y seguimiento para los casos de violencia de género. Estos mecanismos incluyen vigilancias "exhaustivas" tanto en el entorno de las víctimas como de los agresores.

El fin de estas medidas es "prevenir nuevos episodios de violencia, garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo".

Asimismo, la Policía Foral insiste en la importancia de comunicar de forma inmediata a las fuerzas de seguridad cualquier indicio o información que pueda poner en peligro a una víctima. La colaboración ciudadana es "una herramienta fundamental para anticiparse a estos delitos y asegurar la eficacia de las medidas de protección".