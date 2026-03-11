Detenido un joven de 19 años por un robo con fuerza cometido en una vivienda de Berriozar

Restos de huellas en la entrada a la vivienda - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral adscritos al Área de Seguridad Ciudadana han detenido en fechas recientes a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con fuerza cometido en el interior de una vivienda en la localidad de Berriozar.

Según han informado desde el cuerpo policial, el dueño de la vivienda dio el correspondiente aviso tras percatarse de la sustracción de tres bicicletas, valoradas en 2.000 euros, aproximadamente, el dueño de la vivienda dio el correspondiente aviso.

Una patrulla de Policía Local se personó en el lugar y, en una primera inspección ocular, localizaron en la verja de la casa rastros de huellas dactilares susceptibles de pertenecer al autor o autores de los hechos.

Estos mismos agentes pusieron los hechos en conocimiento del Centro de Mando y Coordinación (CMC) de Policía Foral, que movilizó al lugar diferentes recursos, como una patrulla uniformada de Seguridad Ciudadana, agentes de la Brigada de Delitos contra el Patrimonio de la División de Policía Judicial, así como agentes de Policía Científica, que se encargaron de la realización de la inspección ocular.

A través de la inspección ocular se pudo comprobar el 'modus operandi': el autor o autores habían escalado la verja de la vivienda para acceder al patio interior de la misma, donde se encontraban los efectos sustraídos.

El autor o autores de los hechos dejaron un rastro de huellas dactilares en el lugar, cuyo estudio por parte de los agentes de la Policía Científica permitió la identificación del autor que posteriormente fue detenido en Pamplona, por agentes del Seguridad Ciudadana de Policía Foral.

En el lugar de la detención se localizaron las bicicletas sustraídas, que fueron devueltas a su legítimo propietario, así como dos bicicletas más, un patinete eléctrico y un bate de béisbol, de cuya procedencia el detenido "no daba credibilidad". El atestado, instruido por los agentes de Policía Judicial, se remitió al Juzgado competente en funciones de guardia.

La coordinación entre los cuerpos policiales actuantes (Policía Local de Berriozar y Policía Foral), así como la "rápida intervención" de las diferentes unidades especializadas de Policía Foral, Policía Judicial y Científica y el conocimiento que desde la División de Prevención y Atención Ciudadana se tenía del autor por actuaciones anteriores propiciaron la detención del autor, "antes de que tuviera alguna opción de dar salida al material robado".