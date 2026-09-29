Detenido un joven de 20 años por agredir con arma blanca a un menor en la Txantrea

Archivo - Imagen de un agente de Policía Municipal - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona han detenido este martes a un joven de 20 años acusado de agredir con arma blanca a un menor en las inmediaciones de un centro educativo en el barrio de la Txantrea, según han informado desde el cuerpo policial.

El suceso ha tenido lugar a las 8.15 horas y el menor agredido ha sido atendido en un primer momento por un profesor del centro, que es enfermero, para posterirmente ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.

Los agentes de la Policía Municipal de Pamplona que han acudido al lugar de los hechos han detenido al presunto agresor, un joven de 20 años.