Detenido un joven acusado de robo con violencia mediante el método del tirón a una mujer en Ansoáin

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana, junto con la Policía Municipal de Ansoáin, detuvieron este martes a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en esta localidad.

Según ha informado la Policía Foral, el presunto autor utilizó el método del 'tirón' para acometer un robo con violencia a una mujer de avanzada edad y posteriormente huyó a pie tras cometer el delito.

La inmediata colaboración ciudadana y una detallada descripción física aportada por la víctima, sumado al rápido análisis de las cámaras de seguridad de la zona, permitió activar un dispositivo conjunto de búsqueda.

Patrullas de ambos cuerpos policiales localizaron poco después en Aranzadi a dos jóvenes. Uno de ellos coincidía plenamente con las características del sospechoso. Tras interceptarlos, ambos ofrecieron versiones incoherentes sobre su presencia en el lugar.

Ante los indicios recabados y su presunta vinculación con otros robos similares ocurridos en la última semana bajo el mismo modus operandi, se procedió a la detención de uno de los identificados.

Desde la Policía Foral se recomienda, para prevenir este tipo de delitos, caminar por el lado interno de la acera y colocar el bolso siempre del lado de la pared; utilizar bolsos de bandolera cruzados sobre el pecho; prestar atención a personas que muestren una actitud vigilante o se aproximen demasiado corriendo; si eres víctima, no resistirse de forma violenta para evitar lesiones graves por caídas y memorizar rasgos físicos, dirección de huida y llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.