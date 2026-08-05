Detenido en Milagro acusado de robar a un músico que actuaba en las fiestas patronales de la localidad

Imagen de un agente de la Guardia Civil en una investigación. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido en la localidad de Milagro a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito menos grave de hurto, tras recuperar la práctica totalidad de los efectos sustraídos al integrante de una orquesta que actuaba durante las fiestas patronales de la localidad.

La actuación se inició durante la madrugada, cuando el perjudicado denunció la sustracción de una riñonera que había dejado junto a la batería del escenario mientras participaba en la actuación musical. En su interior guardaba un teléfono móvil, unos auriculares inalámbricos, un glucómetro, documentación personal, llaves del vehículo y otros efectos personales.

Tras percatarse del hurto, el denunciante facilitó a los agentes la ubicación obtenida mediante el sistema de geolocalización de sus auriculares inalámbricos, información que permitió orientar las primeras gestiones de investigación hacia un inmueble de la localidad, explican desde la Guardia Civil.

Las patrullas desplazadas al lugar localizaron en poder de un varón el teléfono móvil y los auriculares sustraídos, así como otros efectos relacionados con el hecho delictivo. Una vez comprobada su procedencia, los agentes procedieron a su intervención y posterior devolución a su legítimo propietario.

Durante la identificación del sospechoso, los guardias civiles comprobaron que sobre el mismo pesaban cuatro requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación, dictadas por distintos órganos judiciales de Orihuela (Alicante), por lo que procedieron igualmente a su detención.

Como resultado de la actuación se recuperó un móvil valorado en 1.000 euros, unos AirPods, la riñonera y la práctica totalidad de los efectos personales sustraídos, que pudieron ser devueltos a su propietario pocas horas después de producirse los hechos.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de no dejar objetos de valor desatendidos durante eventos multitudinarios y recomienda mantener activados los sistemas de geolocalización de los dispositivos electrónicos, ya que pueden resultar determinantes para facilitar su recuperación y orientar la actuación policial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Tafalla (Navarra), junto con el detenido.