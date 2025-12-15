Detenido en Murchante por amenazar y agredir a los encargados de un local y desobedecer a los agentes

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido este fin de semana en Murchante por causar molestias a los clientes de un establecimiento y proferir amenazas graves contra los encargados del local que le pidieron que se marchara. El detenido llegó a agredir a uno de ellos, y los agentes tuvieron que intervenir hasta en tres ocasiones debido a su "reiterada desobediencia" a los policías.

Según han informado desde la Policía Foral, se le imputan delitos de amenazas y lesiones. En total, el cuerpo policial ha abierto diligencias este fin de semana a 29 personas por la comisión de distintos delitos y ha atendido 48 accidentes de tráfico que se saldan con cinco heridos de distinta consideración.

Doce varones han sido detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer en otras tantas localidades de nuestra comunidad.

Por delitos contra las personas se ha detenido a 6 personas. En Pamplona, en el marco del servicio conjunto de bandas juveniles violentas llevado a cabo junto con Policía Municipal de Pamplona, agentes de paisano observaron una pelea entre cuatro jóvenes en la Plaza del Castillo. Intervinieron patrullas de ambos cuerpos, que detuvieron a tres varones por un delito de lesiones.

En Estella, agentes de Policía Local detuvieron a una persona por la comisión de un robo con violencia o intimidación en un establecimiento de la localidad. El Grupo de Policía Judicial de Policía Foral se encargó de las diligencias y de informar de los hechos al Juzgado.

En Astrain ha sido detenido un hombre de 32 años tras provocar lesiones a otra persona cuando éste se marchaba a su domicilio. Previamente habían tenido una discusión en un local de ocio.

Por delito de resistencia y desobediencia grave han sido dos las personas detenidas. En Tudela, patrullas de Policía Local han detenido a una persona por un delito de resistencia desobediencia y amenazas. Amenazó de forma grave al portero del local para que le dejara acceder al mismo, pero al percatarse de la presencia policial huyó del lugar. Fue alcanzado y se resistió "de forma violenta" a la identificación, "desobedeciendo reiteradamente los requerimientos de los agentes". Agentes de Policía Judicial de Policía Foral se encargaron de la instrucción de las diligencias.

Finalmente, en Andosilla, y por un delito de desobediencia resistencia y atentado, se ha detenido a un varón por insultar y provocar daños al mobiliario de un establecimiento de ocio. Los clientes lograron sacarlo del establecimiento, y cuando los policías intervinientes acudieron a identificarlo, éste "hizo caso omiso a las indicaciones en varias ocasiones", por lo que los agentes procedieron a su detención. En ese momento, lanzó "varios puñetazos y patadas a los agentes", por lo que se le imputa, también, un delito de atentado.

SEGURIDAD VIAL: 48 ACCIDENTES Y 9 IMPUTACIONES

Durante el fin de semana, patrullas de Seguridad Vial de Policía Foral han realizado diligencias en 48 accidentes viales que han dejado cinco heridos de diversa consideración en Noain, Larraga y Egües.

De los 48 siniestros atendidos, en 16 de ellos se han visto implicadas especies cinegéticas, accidentes saldados todos ellos con daños materiales. La mayoría de accidentes se produjeron en casco urbano, seguida de la Ronda de Pamplona (PA-30) y la carretera NA-150, como vías de mayor siniestralidad, con tres accidentes en estas dos últimas carreteras.

Además, se han imputado o investigado a 9 personas por diferentes delitos relacionados con la seguridad vial en controles rutinarios destinados a prevenir la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

En Tiebas, tras un accidente en el que parecía que el conductor tenía síntomas de embriaguez, una patrulla localizó a un varón que se negó a identificarse, "profiriendo insultos a los agentes actuantes y negándose a someterse a las pruebas de detección", por lo que fue detenido.

Finalmente, en San Adrián, y Marcilla son investigadas dos personas por conducir sin vigencia del permiso por pérdida de puntos. El vehículo de San Adrián fue inmovilizado ya que su conductor arrojó positivo indiciario en el test de estupefacientes.