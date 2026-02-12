Detenido en Pamplona un fugitivo buscado por Interpol como presunto autor de un delito de tráfico de personas

Archivo - Un vehículo de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona, en virtud de una orden de detención internacional cursada por las autoridades marroquíes por su posible implicación en una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de seres humanos, a un varón que se encontraba en situación irregular en España.

Según han informado desde el cuerpo policial, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional existentes, por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial se tuvo conocimiento de la existencia de una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Marruecos interesando la detención de un hombre que podría residir en Pamplona, con el objeto de solicitar su extradición.

Tras realizarse "gestiones urgentes" para determinar su localización, se inició un dispositivo de búsqueda y seguimiento de dicho sujeto, que culminó "de manera exitosa", comunicándose posteriormente su detención a la OCN-Interpol así como a las autoridades judiciales correspondientes.

En este tipo de requisitorias, la Audiencia Nacional es el órgano competente y, en coordinación con la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona Plaza 4, determinó que este sujeto ingresara provisionalmente en prisión.

Al detenido se le imputa, en atención al código penal español, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien la requisitoria responde a una reclamación de Marruecos por la posible responsabilidad de este varón "a la hora de facilitar la emigración clandestina por vía marítima a individuos reclutados por él mismo".

Al parecer formaría parte de un entramado criminal dedicado a la organización de viajes en patera procedentes de Marruecos y con destino Europa, por los cuales "cobraba un dinero que se destinaba a sustentar este entramado ilícito".