Detenido en Pamplona por tráfico de drogas un varón con antecedentes por delitos contra la salud pública

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral de Navarra y Policía Municipal de Pamplona han detenido en la capital navarra a un varón 54 años, que cuenta con antecedentes por delitos contra la salud pública, por un presunto delito de tráfico de drogas y receptación.

Según han informado desde la Policía Foral, ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en una operación iniciada tras las quejas realizadas por el vecindario del barrio de San Juan, en las que manifestaban su "malestar por el tráfico de estupefacientes que se pudiera estar produciendo" en una bajera de la zona.

A comienzos del mes de diciembre de 2025, el Grupo de Investigación de la Policía Municipal de Pamplona y la Brigada de Judicial Norte de la Policía Foral de Navarra recibieron información y "numerosas quejas" relacionadas con el consumo y venta de drogas.

Asimismo, alertaban de la existencia de "un trasiego inusualmente alto" de menores, y "continuas peleas con la consiguiente alteración del orden público, como consecuencia del perfil de las personas que frecuentaban la bajera, generándose alarma social en su entorno".

Durante los últimos meses, ambos cuerpos policiales habían establecido servicios de vigilancia coordinados para comprobar la veracidad de las informaciones recibidas. Durante este tiempo se pudo comprobar el "elevado trasiego de jóvenes" que accedían a la bajera y cómo la abandonaban poco tiempo después.

Fueron numerosas las actuaciones de los agentes de Proximidad de Policía Municipal y de Prevención y Atención Ciudadana de Policía Foral en las que se comprobaban los hechos denunciados. Los agentes intervinieron en numerosas ocasiones, realizando actas de aprehensión de droga a los compradores. En el transcurso de estos servicios de vigilancia, los policías también identificaron a la persona que residía en dicha bajera.

Muchas de las personas que acudían al domicilio del investigado "son conocidos por los agentes por tener relación con las drogas, tanto por consumo, como por tráfico de drogas".

El 21 de enero de 2026, la titular del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona nº 2 autorizó la entrada y registro de la bajera mediante auto.

El Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de la Policía Foral, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, entró en dicha bajera junto con agentes de la Brigada de Judicial Norte del mismo Cuerpo y agentes de la Brigada de Proximidad y de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Municipal de Pamplona.

Durante el registro practicado, los agentes incautaron sustancia blanquecina, recortes de plástico y bolsas, dos básculas de precisión, una de ellas en funcionamiento, y hoja en blanco con anotaciones.

Además, encontraron objetos de receptación (dos patinetes eléctricos, un teléfono móvil y un 'iPad' valorado en 300 euros). Al finalizar el registro, se procedió a la detención de la persona investigada.

Se trata de un varón de 54 años que cuenta con antecedentes por delitos contra la salud pública. En 2025 fue detenido en tres ocasiones, tanto por Policía Municipal de Pamplona como por Policía Foral, acusado de tráfico de drogas.

El 'iPad' encontrado en la bajera figura como denunciado en las bases de datos policiales, por lo que ya se ha podido localizar a su legítimo propietario y hacerle entrega del mismo. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.