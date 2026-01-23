Detenido el propietario de una agencia de viajes de Pamplona por estafar a varios clientes

Archivo - Panel informativo de las salidas de vuelos en un aeropuerto. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo este jueves en Pamplona al propietario de una agencia de viajes con sede en la capital de navarra como presunto autor de al menos cuatro estafas a clientes de la misma, en el marco de la denominada como 'Operación Luxor'.

La investigación llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra se inició al tenerse conocimiento de una denuncia interpuesta por dos ciudadanos en el aeropuerto de Barajas que, en el momento de ir a facturar, fueron informados de que no tenían billetes a su nombre. El importe pagado por esta pareja al supuesto estafador superó los 3.000 euros ya que el viaje contratado con esta agencia incluía hoteles y transportes en un país asiático.

Posteriormente se tuvo conocimiento de otra denuncia interpuesta en la comisaría local de una localidad madrileña, por importe superior a 4.000 euros, en la que de nuevo una pareja contrató un viaje completo al extranjero, incluyendo alojamientos, traslados y excursiones, no llegando siquiera a iniciarlo ni a serles reintegrado el dinero, explican en una nota de prensa desde la Policía Nacional.

Otras dos denuncias interpuestas en sede judicial, en concreto en la Sección de Instrucción Plaza Nº4 de Pamplona, fueron remitidas a este Brigada Provincial de Policía Judicial, incorporándose a la investigación que ha intentado acumular indicios que probaran que la conducta del acusado "no respondía a incumplimientos contractuales aislados" sino a "una conducta reiterada movida por un ánimo de engañar a las víctimas".

El presunto autor atendió a varias de ellas de manera presencial y tuvo durante un tiempo sede física de la empresa, si bien posteriormente procedió al cierre de la oficina. Además, una vez lograba defraudar los importes indicados, mantenía el engaño, llegando a enviar pantallazos a los estafados con supuestas transferencias de devolución que en realidad nunca sucedían, de forma que los clientes esperaban durante meses una posible respuesta.

No se descarta incorporar nuevas denuncias a esta investigación de la cual conoce la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia Plaza 4 de Pamplona.