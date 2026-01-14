Detenido por tener una orden de búsqueda al ser sorprendido defecando en la vía pública en Tudela

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela detuvo este martes a un varón que fue sorprendido, sobre las 7.15 horas, defecando en la vía pública la plaza de la Constitución. Tras su identificación y hacerle limpiar la zona, los agentes comprobaron que le constaba un señalamiento en vigor por orden de búsqueda, detención y personación de un Juzgado de Granada.

Por tal motivo, fue trasladado a calabozos de Policía Foral, quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial. Del mismo modo, se dio aviso al lazareto para custodiar los dos perros del detenido.

Además, en la jornada del martes se realizó un control de seguridad ciudadana en Paseo Pamplona a la altura de la antigua báscula, controlando un total de 50 vehículos. Se realizaron dos pruebas de drogas con resultado positivo indiciario. La primera a un conductor de 23 años que arrojó indiciario en anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y THC, y la segunda a la conductora de un patinete eléctrico de 46 años, que arrojó indiciario en cocaína.

Los vehículos de ambos fueron inmovilizados, y concretamente el primero también fue sancionado por presentar el vehículo deficiencias graves que impedían su circulación.