Detenido en Tudela por agredir a un hombre con una silla

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue detenido el viernes por la tarde en Tudela tras presuntamente agredir con una silla a otro varón hasta dejarlo inconsciente.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.45 horas en la avenida Zaragoza, junto a la plaza Europa, en una pelea entre dos hombres de 41 y 42 años. Uno de ellos cogió una silla y comenzó a golpear sobre la cabeza del otro en varias ocasiones, hasta que cayó al suelo, dejándolo inconsciente, según ha informado la Policía Local.

Las heridas eran de gravedad y, tras personarse una ambulancia de Protección Civil, solicitó una ambulancia medicalizada para realizar el traslado al Hospital Reina Sofía.

Por tal motivo, la Policía Local detuvo presunto autor de los hechos por un delito de lesiones. El detenido a su vez había sufrido lesiones menos graves y fue trasladado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía tras su cura en un centro sanitario, quedando ingresado en calabozos.

En la pelea se vio involucrado un testigo, que resultó herido en la cabeza al intentar disolver la misma. Sufrió lesiones menos graves y fue atendido en el centro de salud.