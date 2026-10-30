Detenido en Tudela por cobrar a ciudadanos extranjeros por supuestos empadronamientos fraudulentos

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Tudela ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de estafa por cobrar 500 euros a ciudadanos extranjeros por supuestos trámites de empadronamiento, gestiones que son gratuitas en el padrón municipal.

La investigación, que ha desarrollado la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Tudela, en colaboración con la Policía Local del municipio, continúa abierta para localizar a posibles nuevas víctimas.

Según han destacado desde la Policía Nacional, la coordinación entre ambos cuerpos "está resultando fundamental en la detección e investigación de posibles fraudes relacionados con el padrón municipal".

La investigación de los agentes de Policía Nacional se inició tras tener conocimiento de estos hechos, que habrían afectado a ciudadanos extranjeros en situación de especial vulnerabilidad.

Entre las personas localizadas hasta el momento, algunas "atraviesan una situación económica delicada, circunstancia que agrava el impacto que este tipo de prácticas puede tener en quienes recurren a ellas con la intención de regularizar su situación administrativa o acceder a servicios básicos".

El identificado como autor de los hechos ya había sido detenido anteriormente por hechos de naturaleza similar. Sin embargo, "habría continuado realizando este tipo de conductas, aprovechándose de la necesidad y del desconocimiento de las personas afectadas en relación con los procedimientos administrativos".

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar a otras posibles víctimas, esclarecer los hechos y determinar el alcance de la actividad investigada.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía, especialmente a las personas extranjeras, que los trámites de empadronamiento en la localidad de Tudela son gratuitos y no requieren el pago de cantidades económicas a intermediarios para su inicio.

Se recomienda desconfiar de cualquier persona que exija dinero a cambio de gestionar o iniciar estos trámites, así como acudir a los canales oficiales de la Administración para obtener información y realizar las gestiones correspondientes.

Asimismo, se anima a las personas que pudieran haber sido víctimas de estos hechos, o que dispongan de información relevante, a ponerse en contacto con la Policía Nacional, puesto que la colaboración ciudadana "es fundamental para evitar que otras personas puedan verse afectadas por este tipo de prácticas".

La labor de inspección que lleva a cabo la Policía Local para comprobar la veracidad de los empadronamientos, junto con las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional a partir de la información compartida en las reuniones de coordinación, permite "detectar irregularidades y actuar frente a estas prácticas, reforzando el control sobre el padrón municipal".