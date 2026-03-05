Detenido en Tudela un varón de 44 años como presunto autor de un delito de malos tratos hacia su expareja

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 44 años ha sido detenido este miércoles en Tudela como presunto autor de un delito de malos tratos hacia su expareja, de 45 años.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, hacia las 17.30 horas una patrulla acudió a un domicilio en Carretera Alfaro, dado que una mujer de 45 años solicitaba presencia policial "al encontrarse su expareja aporreando la puerta de la vivienda".

Tras identificar a las partes y después de que la mujer interpusiera una denuncia por presuntos malos tratos en el ámbito familiar, los agentes detuvieron al varón, que fue trasladado a dependencias de Policía Foral, donde quedó ingresado en sus calabozos hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, a las 17 horas se dio el alto reglamentario a un joven de 16 años que había realizado una infracción de tráfico. Además se pudo observar que su ciclomotor presentaba varias deficiencias, por lo que el vehículo fue inmovilizado en el depósito municipal. Este hecho motivó "faltas de respeto" hacia los agentes, por lo que fue denunciado. Se ha dado traslado de lo acontecido a sus progenitores.