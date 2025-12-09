Detenido un varón de 28 años por varios robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos en la Ribera

PAMPLONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 28 años, vecino de una localidad de la Cuenca de Pamplona, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza cometidos en el interior de vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública de una localidad de la Ribera.

Según han informado desde el Instituto Armado, el valor total de lo sustraído y los daños ocasionados asciende a 4.000 euros. La investigación dio comienzo en el mes de noviembre y fue llevada a cabo por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Tafalla, bajo el nombre de operación 'Cruz'.

Al detenido se le atribuyen daños que fueron producidos en las ventanillas, por valor de 2.500 euros, y el valor de los objetos sustraídos alcanza los 1.500 euros.

La actuación se inició tras la presentación de diversas denuncias por parte de los propietarios afectados en una misma zona de la localidad.

Se creó una "alarma social" en la localidad debido a que el autor empleaba siempre el mismo 'modus operandi': rompía las ventanillas para hacerse con los objetos que hubiera en el interior de los vehículos. Hasta nueve vehículos fueron perjudicados.

Las primeras diligencias realizadas por los agentes actuantes consistieron en inspecciones técnico-oculares y diversas gestiones de investigación que permitieron identificar al autor de los hechos.

Ante "la gravedad y la cercanía temporal" de los hechos, así como el "elevado riesgo de que volviera a delinquir", se procedió a su detención inmediata y a su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Pamplona.

Los agentes responsables del caso siguen practicando diligencias para esclarecer si podría estar relacionado con otros robos similares cometidos en poblaciones cercanas.