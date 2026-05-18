Detenido un varón de 30 años como presunto autor de una agresión con arma blanca en una discoteca de Tudela

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela como presunto autor de un delito de lesiones, tras producir dos cortes en el costado y brazo, al parecer con un arma blanca, a otro varón, también de 30 años, en el interior de una discoteca.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la víctima fue atendida en primera instancia en las Urgencias del centro de salud, para posteriormente ser trasladada al Hospital Reina Sofía.

El presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias de Policía Foral, quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial. Policía Judicial de Foral lleva a cabo la investigación de los hechos.

Por otro lado, una persona que se encontraba en el centro de personas sin hogar fue expulsada por estar "escupiendo y faltando el respeto" a una de las trabajadoras sociales.

Respecto a ocupaciones, se atendieron tres, destacando una en el barrio de Lourdes, donde tres personas "salieron huyendo tras ser observados por los vecinos". En la vivienda, que se encuentra por el momento desocupada, se localizaron dos carabinas, que han sido retiradas por Policía Local para su traslado a intervención de armas de Guardia Civil.

Respecto a controles de alcohol y drogas, se realizaron dos pruebas de drogas, una al conductor de un vehículo de movilidad personal tras cometer una infracción de tráfico, y otra al conductor de una motocicleta tras no respetar la distancia de seguridad, alcanzando al vehículo que circulaba delante de él. Ambos resultaron con un positivo indiciario en la prueba, a la espera de confirmación en laboratorio.

Además, en un control de tráfico establecido durante la noche del domingo se realizó una prueba de alcohol con resultado positivo de 0,52 mg/litro aire espirado a un conductor de 51 años que, al visualizar el control, y para tratar de evadirlo, había girado su turismo para entrar en una calle por dirección prohibida. El turismo fue trasladado al depósito municipal.