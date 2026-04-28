Detenido un varón de 35 años por un presunto quebrantamiento de orden de alejamiento en Tudela

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años ha sido detenido este lunes en Tudela por, presuntamente, quebrantar la orden de alejamiento que tenía establecida hacia una mujer de 29 años.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el hombre se encontraba a 15 metros del puesto de trabajo de la mujer, sobre la que tenía una orden de alejamiento de 200 metros.

El detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral, quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.