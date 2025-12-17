Detenido por violencia de género tras agredir a su mujer en Tudela

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela detuvo este martes a un varón de 48 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar tras agredir a su mujer, de 28 años.

A las 12.00 horas se atendió una llamada de urgencia derivada desde el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, 016, dado que una mujer estaba pidiendo ayuda puesto que su marido le había agredido.

Tras personarse las patrullas de inmediato en el domicilio, se procedió a la detención de un varón de 48 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, siendo trasladado a dependencias de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

La víctima, una mujer de 28 años, fue acompañada por los agentes a los servicios sanitarios dado que presentaba lesiones para interponer denuncia posteriormente.

Por otro lado, sobre las 18.00 horas, se detuvo a una mujer de 50 años por un señalamiento judicial de búsqueda, detención y personación, tras requerir presencia policial un inquilino de la vivienda que había discutido con ella. Fue trasladada a calabozos de Policía Foral quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.