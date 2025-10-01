Detenidos dos menores que intentaban robar bicicletas en Pamplona

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del lunes a dos menores de edad que se encontraban intentado sustraer bicicletas de la vía pública en las inmediaciones de la Plaza Compañía, en Pamplona.

La actuación se produjo a raíz de una alerta ciudadana a la Sala CIMACC 091. Un vecino de una de las calles adyacentes observó como estos menores forzaban el candado de una de las bicicletas y procedían a esconderla en un garaje cercano.

Al advertir otro intento con otra bicicleta, alertó a la Policía Nacional que, en pocos minutos, se personó en el lugar, emprendiendo una breve persecución de los dos menores, que fueron inmediatamente detenidos y entregados posteriormente a sus representantes legales.

La bicicleta sustraída pudo ser recuperada y se lograron evitar otros robos gracias a la alerta de este vecino. En este sentido, la Policía Nacional ha recordado la importancia de "comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los posibles delitos de los que la ciudadanía pueda ser testigo, sin que ello suponga riesgo alguno para la integridad física de los alertantes".