Detenidos en Pamplona tras agredir a una persona en un robo con violencia

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona detuvo el sábado a dos hombres de 27 y 31 años por un delito de robo con violencia, tras golpear a una persona a la que estaba atracando en el barrio de la Milagrosa. Los hechos ocurrieron sobre las 1.04 horas.

En total, este fin de semana la Policía Municipal de Pamplona ha detenido a 16 personas acusadas de diversos delitos.

Así, también el sábado de madrugada, sobre las 4.55 horas, se detuvo a un varón de 22 años por malos tratos en el ámbito familiar en la calle Abejeras, tras golpear a su pareja en la vía pública.

A las 21.15 horas, fue detenido un varón de 37 años por un robo con violencia cometido en un establecimiento de la avenida de Barañain. También el sábado fue detenido otro varón de 31 años en la avenida de Bayona por malos tratos.

Ya el domingo de madrugada, a las 00.25 horas, fue detenido un hombre por malos tratos en el barrio de San Juan y sobre las 1.35 horas, en la avenida de Zaragoza, fue detenido un varón de 30 años por un delito de amenazas graves con arma blanca. A las 2 horas, en Juan de Labrit, se procedió al arresto de una persona de 23 años por un delito de robo con fuerza. Una hora después fue detenido un varón de 24 años por un delito de amenazas graves en la plaza Consistorial. Sobre las 5 horas, fue detenido un varón de 35 años por un delito de agresión sexual ocurrido el pasado 31 de agosto.

También el domingo, a las 22.25 horas, fueron detenidos tres jóvenes por un delito de usurpación de inmueble en el Casco Antiguo, y, a las 22.50 horas, fue detenido un varón de 23 años por un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

En la madrugada de este lunes, a las 1.15 horas, se ha detenido en el paseo del Arga a un varón de 30 años por un delito de desobediencia y resistencia. Y a las 1.45 horas, en el paseo Premín de Iruña, se ha detenido a un varón de 33 años por un robo con violencia cometido el 29 de agosto.