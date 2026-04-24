Detenidos en Pamplona dos compañeros de piso tras una violenta pelea

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el barrio pamplonés de Echavacoiz a dos varones como presuntos autores de sendos delitos de lesiones y de amenazas graves, después de una violenta pelea en el domicilio donde ambos convivían con otras personas que no resultaron heridas en el incidente.

La intervención policial se inició después de que se recibiera una llamada en la Sala CIMACC 091, en la cual un vecino alertaba de una fuerte discusión entre dos inquilinos de una vivienda cercana a la suya, en la cual se estaban profiriendo fuertes amenazas, llegando a mostrase algún tipo de cuchillo, explican desde este cuerpo policial en una nota de prensa.

Varias dotaciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se desplazaron a dicho domicilio, colaborando con Policía Municipal en la llegada al mismo.

Ya en el rellano del domicilio, los agentes de Policía Nacional se encontraron a un varón que presentaba una herida abierta sangrante en la cabeza y varios cortes en su rostro y brazos. Comprobaron que no portaba ningún arma y se le atendió, a la espera de la necesaria asistencia médica.

El hombre manifestó que había tenido una fuerte discusión con otro inquilino de la vivienda y que no era la primera vez, así como que dicho varón llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y que le había intentado "pinchar" en el abdomen en el transcurso de la fuerte pelea.

Por todo ellos los actuantes adoptaron "fuertes medidas de autoprotección" para entrar en la vivienda, donde había más moradores, solicitando a estos que abandonaran la misma para poder detener a la otra persona involucrada en la pelea con garantías. Este varón presentaba a su vez golpes, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados en ese momento a un centro sanitario para la evaluación y cura de sus heridas.

Tras ser conducidos a dependencias policiales y realizar las gestiones policiales pertinentes, los dos detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos autores de delitos de lesiones y amenazas graves.