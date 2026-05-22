Detenidos tres trenes en Navarra por una incidencia eléctrica

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Tres trenes han quedado detenidos este viernes por la tarde sobre las 19.04 horas en los términos navarros de Esquíroz, Muruarte de Reta y El Carrascal por una incidencia eléctrica en una catenaria en la vía que cubre el trayecto Pamplona-Zaragoza.

Para atender la incidencia han sido movilizados efectivos de Bomberos de Tafalla, ambulancia de soporte vital básico en prevención, Policía Foral, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil (Cruz Roja).

No se han registrado traslados sanitarios, según ha informado el 112 Sos Navarra. La Policía Foral y los Bomberos han asistido a los pasajeros y han organizado el desalojo de los trenes. Los voluntarios de Cruz Roja han llevado agua y han asistido en el desalojo.

A las 21 horas el tren de Esquíroz estaba en Pamplona. El tren detenido en El Carrascal ha sido desalojado y los pasajeros han continuado en autobús hasta Pamplona, y el tren detenido en Muruarte de Reta también ha sido desalojado y los pasajeros continuarán viaje en bus hasta Pamplona.