Detenidos en Úcar los dos ocupantes de un vehículo con 200 gramos de speed y una pistola de aire comprimido

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido recientemente en la localidad de Úcar a los dos ocupantes de una furgoneta en cuyo interior encontraron 200 gramos de speed y una pistola de aire comprimido.

Los agentes, que prestaban servicio de seguridad ciudadana en el Puesto de Puente la Reina, detectaron en la localidad de Úcar la circulación de un vehículo tipo furgoneta que levantó sospechas ya que figuraba en bases policiales como vinculado a diversos delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza de cableado de cobre, cometidos en localidades cercanas.

Ante estos antecedentes, se estableció un dispositivo discreto de vigilancia en las inmediaciones con el fin de confirmar la posible implicación del vehículo en actividades delictivas. Pasadas las 20.30 horas, el coche fue interceptado cuando circulaba por una de las calles principales de la localidad, momento en el que sus dos ocupantes "mostraron un notable estado de nerviosismo al percatarse de la presencia de los agentes", explican desde la Guardia Civil.

Tras identificar a los ocupantes y comprobar la documentación, se practicó un registro en el interior del turismo en el que se detectaron indicios de sustancias estupefacientes. Tras una inspección exhaustiva fueron localizados dos paquetes de plástico transparente con un total de 200 gramos de sustancia en polvo de color blanco, presuntamente speed, ocultos entre bolsas de la compra y otros enseres personales.

Además, se intervino una pistola corta de aire comprimido, catalogada en la categoría 4.1, que se encontraba en el interior del vehículo y carecía de la documentación necesaria para su tenencia. Este tipo de armas, aunque no son de fuego real, "pueden ser empleadas de manera intimidatoria en la comisión de hechos delictivos", apunta la Guardia Civil.

Como resultado de la actuación, los agentes detuvieron a los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los objetos intervenidos fueron incautados y trasladados a dependencias oficiales para su análisis y depósito.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.