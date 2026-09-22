'Mi día' de la ONCE deja en Pamplona un premio de 3.000 euros

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juego 'Mi día' de la ONCE ha dejado en Pamplona un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del lunes 21 de septiembre.

Aritz Gurbindo, el vendedor de la ONCE que ha realizado la veta del premio desde el kiosco ubicado en la Plaza del Castillo 36, cree que ha dado el premio a uno de los clientes habituales, por lo que esta "muy ilusionado" con el premio dado.

'Mi día' de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro.

'Mi día' de la ONCE celebra sorteos todos los días. Se comercializa por los más de 20.500 vendedores de la organización y se puede adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.