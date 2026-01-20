Diez personas integran el jurado del concurso internacional de arquitectura para crear el museo memorial en los Caídos

Imagen del monumento a los Caídos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona designará este miércoles a las diez personas integrantes del jurado del concurso internacional de arquitectura para la transformación del monumento a los Caídos en un museo memorial.

Este jurado seleccionará hasta un máximo de cinco propuestas, que posteriormente se expondrán a la ciudadanía para que realice sus aportaciones.

El proyecto técnico final creará un museo memorial "para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo", con transformación de su entorno urbano.

El jurado estará presidido por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, con la vicepresidencia del concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea.

Como vocales participarán la vicepresidenta y consejera del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza; la gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Pardo; la directora del Área de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona, Maialen Ariz; la experta en memoria histórica Nuria Ricart; la arquitecta especialista en diseño de espacio urbano Carme Pinós; y el arquitecto invitado por la Gerencia de Urbanismo Guillermo Vázquez.

La secretaría estará a cargo de la letrada de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Nekane Agreda. En el jurado también participarán, con voz, pero sin voto, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izaguirre; la directora de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Cristina Arregui; la directora de Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, Amaia Anaut; y la jefa del Servicio de Proyectos, Soledad Castiella.

Una de las tres personas expertas seleccionadas para el concurso es Nuria Ricart Ulldemolins, profesora agregada de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona (UB). Licenciada en Bellas Artes y doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana, es Premio Extraordinario de Doctorado (2009, UB) y Máster en Diseño Urbano (2005, UB).

Sus líneas de investigación versan sobre la monumentalidad, el arte público, el espacio público y la memoria.Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto PERMORIA y ha sido investigadora principal del proyecto Arte público y memoria (2017-2022), además de dirigir el Grupo de Investigación Arte Público. Memoria y Patrimonio.

Colabora con el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM - Fundación Solidaridad UB) en proyectos expositivos y de arte público, entre los que destaca el proyecto Museográfico del Espacio de Memoria de la Cárcel Modelo (Ayuntamiento de Barcelona, 2023) y Patrimonios Incómodos I y II (2021-2023, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática).

Ha dirigido el proyecto Barcelona, Ciudad de Mujeres, en colaboración con Rebecca Solnit (2022-2023, Regiduría de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona).

En su faceta artística, diseña obras de arte público como el Espacio de Memoria, Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts, Barcelona (2019; 2024), Deconstruir el Franquismo (2018-2019); y Cartografías de la Mina (2001-2007). Asimismo, ha publicado Un lugar inacabado (PUV, 2022); y Arte Público y Memoria (Catarata, 2022).

La otra experta es la arquitecta especialista en diseño de espacio urbano Carme Pinós Desplat, galardonada, entre otros, con el Premio Oris 2023, la Medalla de Oro de la Arquitectura 2022, el Premio Arnold W. Brunner 2022, Premio Essentially Mallorca 2022 o el Premio Nacional de Arquitectura 2021. Su obra está presente en colecciones del Centre Pompidou de París o del MOMA de Nueva York.

Como docente, ha sido profesora invitada en la Universidad de California-Berkeley, L'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais et Paris-Val de Seine, Harvard University Graduate School of Design, Columbia University en Nueva York o Universitá de Venezia.

El tercer experto es Guillermo Vázquez Consuegra, medalla de Oro de la Arquitectura Española 2016 y Premio de Arquitectura Española 2005. Gran Premio de las Bienales de arquitectura de Buenos Aires 2011 y Pisa 2023, es profesor invitado en varias universidades europeas y americanas y miembro Honorario del American Institute of Architects, Hon.