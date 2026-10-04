La dificultad para encontrar taxi o la falta de servicio por las noches, principales quejas en la Comarca de Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de un taxi. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha llamado a "seguir mejorando" el servicio de taxi y especialmente su accesibilidad en la Comarca de Pamplona tras recibir quejas por parte de usuarios que han tenido problemas para poder conseguir un taxi.

Entre las protestas más habituales está la dificultad para encontrar taxi en las paradas dispuestas a tal fin en diferentes horas y localizaciones. La asociación ha recordado que, según la ordenanza reguladora, las paradas deben estar "debidamente atendidas"; sin embargo, "algunos ciudadanos acuden a ellas y, aun así, se ven obligados a llamar por teléfono para que acuda algún taxi a realizar el servicio", explica en una nota de prensa.

Otros consumidores han señalado que "les ha costado mucho tiempo o no han conseguido coger un taxi en determinados tramos horarios de alta demanda, especialmente en noches de fines de semana o primeras horas de la mañana". Un "problema que persiste desde hace años", ha afirmado Irache, que ha pedido "asegurar la presencia de taxis en las paradas en todo momento, estudiar la demanda para modificar la organización o buscar fórmulas que aseguren la accesibilidad de la ciudadanía a los taxis en los tramos horarios y zonas de mayor demanda".

Al mismo tiempo, ha propuesto estudiar la posibilidad de establecer sistemas de devolución de llamadas en la centralita en orden temporal.

La asociación ha recordado, no obstante, que "parte de la flota de taxis en ocasiones cumplen servicios para centros escolares, localidades de menor tamaño, centros de transporte como aeropuerto o estación de tren o incluso servicios a empresas con necesidades de movilidad, lo que disminuye el número de vehículos disponibles de forma efectiva para el resto de la población, especialmente en horario de traslado a centros escolares o de trabajo".

A su vez, ha considerado que habría que "profundizar en el trabajo que ya se está haciendo de incorporación de mejoras técnicas que hagan posible un servicio más completo a los usuarios". Así, ha propuesto "poder informar a quien llama para pedir un taxi del tiempo que tardará en llegar, así como del coste aproximado del trayecto a realizar sería una mejora considerable para la mayoría de usuarios".

Finalmente, Irache ha explicado que ha habido alguna "queja puntual" porque el taxista "no ha facilitado el justificante o el consumidor se ha visto obligado a exigirla". Y ha recordado que "los taxistas tienen la obligación de imprimir el recibo del servicio al acabar el trayecto y entregarlo al cliente".