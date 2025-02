La dinámica Sorionekuak llama a "construir puentes hacia el euskera"

PAMPLONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dinámica Sorionekuak ha llamado este sábado a agentes políticos y sociales a "dar un paso adelante" y para "construir puentes hacia el euskera" y darle a este idioma "el tratamiento, el espacio, el sitio que merece y que le corresponde".

Así lo han reivindicado en una rueda de prensa, celebrada en la calle Bosquecillo de Pamplona, en la que se ha presentado una nueva iniciativa, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo "en los puentes de los pueblos de Navarra", bajo el lema 'Euskara, etorkizunera zubi (Euskera, puente hacia el futuro)'.

Ibai Sueskun y Elena Uriz han leído, en euskera y castellano, un manifiesto que ha sido firmado por 30 personas pertenecientes a los ámbitos de la cultura, el deporte, el periodismo, las redes sociales, la educación, la empresa o movimientos sociales. Un documento en el que han defendido que "en estos inciertos tiempos, necesitamos puentes" para "construir y trabajar el futuro desde un sentir compartido" y para "superar obstáculos y dar un paso adelante".

"No nos conformamos con mirar hacia atrás; estamos decididas a dar pasos adelante. Y queremos seguir haciéndolo, queremos seguir haciendo camino. Queremos construir puentes hacia el futuro, sin dejar a nadie atrás, entre todas. Queremos ser nosotras mismas en euskera, por el euskera, hacia el euskera", han destacado.

Con esta nueva dinámica, desde Sorionekuak quiere "hacer camino para promover, proteger, prestigiar el euskera". "Porque no se podría entender Navarra sin el euskera. Para seguir siendo Navarra en el futuro, el euskera es y nos es imprescindible. Es el euskera el que nos hace navarras. Lo conozcamos o no, lo hablemos o no", han defendido.

Han remarcado que "ni somos ni queremos ser ciudadanos de segunda. Creemos que es hora de exigir trabajar con responsabilidad, no de perpetuar la desigualdad y la exclusión. Es momento de cambio, y debería ser elección de todos entender el idioma como puente y base para el futuro".

Han considerado que "ya es hora de dar al euskera el tratamiento, el espacio, el sitio que merece y que le corresponde. Estamos convencidas de que nuestra tierra es la tierra del respeto y del entendimiento común. Y ese entendimiento y esos puentes no se pueden contruir desde la negación. No queremos que se nos niegue el futuro, ni el presente. No queremos que se nos nieguen nuestros derechos. Creemos firmemente que hay que respetar nuestro idioma, la cultura vasca y nuestros derechos".

Han afirmado que "uno de los pilares fundamentales de la Navarra del futuro es el euskera", por lo que han reivindicado que "hay que promoverla, respetarla y normalizar la relación que tenemos la ciudadanía con ella". "No entendemos el odio hacia ella y creemos que el odio no debe tener lugar. El odio desaparece, en muchas ocasiones, conociendo al diferente, conociendo el euskera, no teniéndole miedo a lo desconocido", han manifestado, para animar a "acercarnos a un idioma que tenemos mucho más cerca de lo que creíamos, que está en nuestros mapas, en los nombres de nuestras tierras, calles, ríos y lengua coloquial".

En este sentido, han considerado que "corresponde a partidos, sindicatos y demás agentes comprometerse en este camino, en el que tendrán más capacidad de decisión y de promoción". Por ello, han llamado a "todos aquellos agentes políticos y sociales que estéis dispuestos a dar un paso adelante con nosotras, a construir estos puentes hacia el futuro, hacia el euskera. Porque el euskera es de todas las navarras, y en esa medida, es también vuestro".