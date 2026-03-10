El director del Servicio de Investigación de la OANA cree que el procedimiento en la mesa de Belate estuvo "viciado"

Iván Razquin en la comisión de investigación. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la Oficina Anticorrupción y Buenas Prácticas de Navarra (OANA), Iván Razquin, ha manifestado este martes que en la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate "el procedimiento está viciado porque una persona -el presidente de la mesa- tenía más información que los demás". "Recibía las votaciones de los demás", ha comentado.

Así, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, ha afirmado que el procedimiento de trabajo que siguió la mesa "no es normal" y se ha ratificado en la posición de la OANA de declarar esta adjudicación "nula de pleno derecho".

"Lo que ha pasado no es normal. Que luego sea delictivo o no, eso ya corresponde a otras entidades", ha señalado Razquin, durante el turno de preguntas de UPN.

El miembro de la OANA se ha referido al sistema de puntuación que siguió la mesa, por el cual los miembros técnicos entregaron sus valoraciones al presidente de la mesa. "Esto no es normal. Y no me meto en si el presidente votó el último o votó el primero. Tenía conocimiento de las puntuaciones de los demás. Que luego la cambie o no, me da igual, no lo sé ni me importa. Pero eso no se puede hacer. Y por eso nosotros hemos entendido que eso es nulo de pleno derecho, porque no se garantizaron los principios de imparcialidad y de transparencia. Es que todos no han tenido la misma información", ha afirmado.

Razquin ha indicado que "cuando se normalizan prácticas que no garantizan la imparcialidad, la independencia, la transparencia, la objetividad del cumplimiento normativo, estamos ante una declaración administrativa que favorece la opacidad y la impunidad". "No puede decirse que siempre se ha hecho así porque siempre se ha hecho mal. Eso no vale", ha indicado.

El miembro de la OANA se ha preguntado "qué necesidad tenía el presidente de tener los votos de los demás". "¿Por qué no se hizo que los vocales le pasan las puntuaciones al secretario, que es el fedatario público, y él las conserva y luego las ponen en común? ¿Por qué no se firmaron los informes en los cuales acredita 'yo lo he hecho este día'? Que luego lo puedo modificar, pues hago otro, no hay ningún problema. ¿Por qué no? Me da igual, que lo respondan ellos. ¿Por qué no se ha hecho como en otras mesas? ¿Por qué hubo una mesa que duró más de tres meses? Eso no es normal, eso es anormal. ¿Qué explicación hay para eso?", ha preguntado.

Razquin ha afirmado que puede entender que "una mesa de valoración técnica de los túneles de Belate dure más en tiempo, por ejemplo, que el colegio de Arbizu, porque es más compleja y sobre todo es de más importe, pero que pase esto no es normal y por eso se está investigando, no es normal".

Según ha señalado, a preguntas de EH Bildu, en la mesa de contratación de Belate los intervinientes sí pudieron manifestar libremente su opinión; "de hecho, la manifestaron libremente". Y ha explicado que el voto particular, que emitieron los tres jurídicos de la mesa, "es un derecho que se da en la ley foral de Contratos". "Cada uno lo puede formular, el secretario advirtió a los técnicos, porque seguramente igual los técnicos no lo sabían", ha añadido.

Preguntado por si cree que la deliberación fue adecuada, ha señalado que "no". "El presidente ejerce las funciones, entiéndase bien, de policía de la mesa. Y el que controla jurídicamente es el secretario", ha detallado, para comentar que "el secretario tenía que haber advertido de que hay algo que no se estaba haciendo bien, ponérselo en conocimiento del presidente, porque el presidente es la máxima autoridad en la mesa".

Ha explicado Razquin, quien se ha ratificado en los informes emitidos por la OANA sobre los contratos analizados de las obras adjudicadas a Acciona y Servinabar o Alegure, que la presidenta del Gobierno, María Chivite, y desde el Parlamento "pidieron emitir un informe sobre estas cuestiones y se emitió". "Nosotros no hemos visto corrupción", ha comentado, para señalar que así lo concluyen con toda la información que les enviaron desde los departamentos.

"Si hubiera habido una denuncia o se hubiera pedido un procedimiento de investigación, se hubiera abierto y de haber abierto un expediente de investigación se habría hecho una resolución de inicio y en esa resolución se habría dado un plazo, creo que son 15 días, de alegaciones a las partes denunciadas, y en virtud de esas alegaciones y de los documentos que se hubieran podido aportar y de las investigaciones posteriores realizadas, habría habido un informe provisional que se habría trasladado a la denunciante y a los otros posibles interesados para que emitieran otra vez alegaciones y, según esas alegaciones, hubiera habido un informe final y de ahí se habría dictado la resolución. Pero esto simplemente es la petición de un informe, con el informe que haga lo que estime oportuno", ha dicho.

Ha precisado que "en el informe se analiza sobre todo si ha habido un cumplimiento de la legalidad o en su caso de los reglamentos, por eso se llaman cumplimientos normativos". "El verdadero carácter de estos informes es informar del estudio que se ha hecho de los expedientes, nada más", ha comentado Razquin.

Según ha defendido, desde la OANA no han invadido competencias de la Cámara de Comptos. "Si nos referimos a Belate, ellos -Comptos- realizaron, estudiaron, investigaron un aspecto, y como lo relativo a la actuación de la mesa de contratación quedaba fuera de la Cámara de Comptos, se estudiaba por nuestra parte", ha explicado.