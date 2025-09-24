Discrepancias entre los grupos por el orden de comparecencias y el tiempo de cada grupo en la comisión de investigación

Archivo - Imagen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas a empresas señaladas en el informe de la UCO - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos en el Parlamento de Navarra han evidenciado este miércoles sus discrepancias respecto al número y orden de las comparecencias de la comisión de investigación sobre las adjudicaciones del Ejecutivo foral en las últimas legislaturas -que se iniciarán con las obras de Belate-, así como por el tiempo con el que contará cada partido en las sesiones, lo que ha generado un "debate complejo" en palabras de Irati Jiménez, presidenta de la comisión.

En la reunión interna celebrada este miércoles se ha acordado que se celebren dos sesiones por semana y 60 minutos para cada grupo. Algunos partidos pedían tres sesiones semanales e intervenciones de 30 minutos con la intención de que la comisión finalizase sus trabajos en un plazo "razonable".

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha valorado que las comparecencias comiencen con el tema de Belate y ha opinado que tenían que haber comenzado por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien comparece finalmente el número 24, porque la comisión "se crea por el 'caso Cerdán'". "Todo pivota en relación a la figura de Santos Cerdán, que está en la cárcel", ha dicho, para lamentar que no han tenido mayoría.

Ha criticado Esparza el tiempo de 60 minutos por grupo y ha señalado que UPN ha planteado que "no tuviera tiempos". "Las comisiones de investigación anteriores que se han desarrollado en este Parlamento eran sin tiempo", ha dicho, para señalar que "nos resulta insuficiente". "Habrá personas con las que no vamos a utilizar todo el tiempo y habrá personas con las que seguro nos va a faltar tiempo", ha expuesto, para indicar que han optado por dos días de comparecencias para "dedicar por lo menos un espacio semanal en la actividad parlamentaria a lo que hace la oposición, que es controlar al Gobierno o a proponer iniciativas".

Javier Lecumberri, del PSN, ha explicado que "los dos principales puntos en los que se ha suscitado una discrepancia" ha sido en el orden de las comparecencias y en el número y la duración de las sesiones semanales. La propuesta defendida por el PSN, ha dicho, tenía un "orden lógico, en el que primero deberían de comparecer empresas o personas que estaban participando en distintas obras, adjudicaciones o licitaciones" investigadas, como Acciona, Servinabar, Koldo García, Antxon Alonso o Santos Cerdán, "y en un segundo bloque pasaríamos, en orden cronológico, a las distintas obras que están sujetas a esta comisión, empezando por Belate y acabando por la más lejana" -la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra-.

Sin embargo, la propuesta aprobada "carece de la lógica de un sistema de una comisión de investigación". "Los votos de UPN, PP, Vox y Geroa Bai les han dado una mayoría y por tanto ha salido ese orden, que por supuesto será el que respetaremos y el que llevará la comisión", ha manifestado. En cuanto al número de sesiones, el PSN ha señalado que "con dos sesiones semanales nos vamos prácticamente hasta principios de verano, lo que nos parecía excesivo".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que "hay una estrategia de las derechas para que el tiempo de duración de esta comisión se alargue todo lo que se pueda" al acodar la ampliación la duración de los turnos de cada grupo y a la vez rechazar tres sesiones por semana. Ha destacado que el reglamento del Parlamento dice que los trabajos de una comisión de investigación "tendrán prioridad sobre el resto de trabajos de la Cámara, incluso por encima de los trabajos de los Presupuestos". Por otro lado, ha considerado que lo "más lógico" era un "orden cronológico" de las comparecencias, empezando por Geoalcali, empresa detrás del proyecto de Mina Muga, y terminando por las obras de Belate.

Araiz ha acusado a UPN de tener "una composición en la cabeza de fiscales frustrados" y tratar de convertir esta comisión "en algo que no es; no es un interrogatorio judicial". Ha considerado que es "contradictoria" la actitud de los regionalistas ya que "nos acusan de estar detrás" de los informes de la Oficina Anticorrupción de Navarra, "los cuales aplauden, y a la vez nos acusan de estar blanqueando a no se sabe quien". "Solo defendemos nuestras posiciones y la máxima transparencia", ha subrayado.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha mostrado su "satisfacción" porque "se ha aprobado el orden de comparecencias tal y como lo habíamos propuesto, con un ligero cambio" -el adelanto de la comparecencia de Santos Cerdán a los autores del informe de la UCO-, y ha destacado el "absoluto rigor" de la propuesta de la coalición. Azcona ha defendido que el inicio de la comisión debía ser la adjudicación de Belate, porque "creemos que es la mejor forma de dar las explicaciones oportunas sobre una obra que está viva" y de "despejar cualquier duda que afecte a la gestión del Gobierno".

"A nadie le puede sorprender que Geroa Bai haya planteado esto, así es como nos hemos mantenido y así es como se ha aprobado por la mayoría de la propia comisión. Lo mismo con el calendario y las sesiones", ha dicho. En este sentido, ha afirmado que "creíamos importante, más allá de ceñirnos a unos u otros tiempos" -ya que "estamos hablando de comparecencias que pueden llegar a durar siete horas, un tiempo más que razonable"-, que la comisión y los trabajos en torno a la misma "no pueden condicionar la actividad parlamentaria".

Desde el PPN, Javier García ha criticado que "hay muchísimas personas que no están en la lista de comparecientes", entre las que ha incluido a la presidenta María Chivite y la expresidenta Uxue Barkos que tienen, ha asegurado, "mucho que decir". Si bien ha señalado que se abrirá un nuevo plazo y el PPN solicitará estas comparecencias. En su opinión, "más que una comisión de investigación es un mercado de silencios" y ha reprochado que "unos -PSN- tratan de blanquear el terrorismo y otros -EH Bildu- de blanquear la corrupción del PSOE".

Ha defendido que se trata de una comisión "para buscar lo que ha pasado con un montón de millones de las arcas forales y que tiene como parte central a Santos Cerdán" y no para "subir una foto a redes". "Pretenden que esta comisión pase sin pena ni gloria, no se resuelva nada" y buscan "taparse todo entre todos y no dar transparencia a la ciudadanía", ha rechazado García, que ha exigido que "se depuren responsabilidades, empezando por las políticas" con la dimisión de Chivite, "para que Navarra gane en credibilidad".

En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que "no estamos satisfechos" con las conclusiones de la sesión, ya que, en lo referente al orden de las comparecencias, Geroa Bai se ha unido a "la derecha para que no empiece la comisión de investigación por Acciona, Koldo -García- y Santos Cerdán" sino por los técnicos de la Mesa de contratación de Belate, una posición "que no entendemos".

Por otro lado, ha señalado que "creíamos que lo importante era tener las conclusiones lo antes posible", pero "por desgracia, la mayoría de las derechas, junto con Geroa Bai, ha determinado que era mejor alargar la comisión de investigación y que se nos vaya más lejos en el tiempo".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha afirmado que la comisión está "viciada" y está siendo "un teatrillo por parte de unos malos actores que se ríen de los navarros". Ha reprochado que se base en cuatro legislaturas y ha asegurado que "van a intentar tapar la corrupción actual". Además, ha lamentado que para "lo único que va a servir, gracias al PSN, es para blanquear a Bildu": "Que Bildu esté haciendo de garante de la transparencia nos repugna", ha censurado.