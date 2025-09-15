Discrepancias entre los partidos navarros para aprobar una declaración sobre Palestina y la Vuelta a España

Cargas policiales a varias personas que protestan por Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios han evidenciado este lunes sus discrepancias respecto a las protestas de apoyo a Palestina, que este domingo obligaron a suspender el final de la Vuelta a España, y no han conseguido alcanzar la unanimidad requerida para aprobar una declaración institucional en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

No obstante, la Mesa del Parlamento, órgano que no requiere la unanimidad, sí ha aprobado una declaración de apoyo "a las acciones de resistencia civil no violenta al boicot deportivo a Israel". El texto ha sido presentado por EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y PSN.

En la Mesa, ha contado con el apoyo de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, mientras que UPN se ha posicionado en contra. Son los únicos grupos que tienen representación en la Mesa. Por su parte, la misma declaración había sido rechazada en la Junta de Portavoces, ya que UPN, PPN y Vox se han posicionado en contra.

Con el texto aprobado, el Parlamento de Navarra muestra su "apoyo a las organizaciones y pueblos que llenaron las calles y montes de nuestra tierra para exigir el cumplimiento del derecho internacional" y respalda "la exigencia de las personas solidarias de expulsar al equipo Israel Premier Tech por intentar blanquear el genocidio que Israel comete sobre el pueblo palestino, tal y como expuso el dueño del equipo, Sylvan Adams, en declaraciones públicas".

Además, el Parlamento de Navarra rechaza "las denuncias presentadas a las personas solidarias por incitación al odio cuando su exigencia se ciñe a la legislación internacional vigente, que exige el aislamiento y la aplicación de sanciones al estado que viole el derecho internacional, violación que el Estado de Israel lleva cometiendo durante décadas".

Finalmente, la Mesa del Parlamento de Navarra muestra su reconocimiento "al carácter antirracista de esta plataforma que explicita su absoluto rechazo al antisemitismo, la islamofobia y cualquier otro tipo de discriminación, tal y como establecen los valores del olimpismo".

Por contra, no ha prosperado una declaración que había presentado UPN en la Junta de Portavoces y a la que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han opuesto, mientras que PPN y Vox la han respaldado.

UPN proponía que el Parlamento de Navarra manifestara la "más enérgica condena a los actos violentos y de sabotaje llevados a cabo por la extrema izquierda este domingo y que han provocado la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid".

El texto de los regionalistas consideraba "especialmente grave" y reprobaba que "representantes del Gobierno de España, encabezados por el presidente Pedro Sánchez, hayan alentado o justificado estas protestas". "Con su actitud, lejos de contribuir a la paz social y a la convivencia, han alimentado la radicalización y han puesto en entredicho la seriedad de nuestras instituciones", añadía.

Además, UPN planteaba realizar una "defensa firme de la libertad de expresión ejercida siempre de manera pacífica, y del deporte como espacio de encuentro y concordia". "La violencia debe ser rechazada sin matices, venga de donde venga", añadía.

Por último, proponía que el Parlamento de Navarra trasladara su "solidaridad a los ciclistas, los equipos, los técnicos, montadores, personal de seguridad, medios de comunicación y todos los y las profesionales que forman parte de la Vuelta".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "las protestas que no hacen uso de la violencia son legítimas y se pierde la legitimidad cuando se usa la violencia para imposibilitar el fin de la Vuelta Ciclista a España". "Defendemos la libertad de expresión, pero ejercida siempre sin violencia", ha indicado.

Además, ha reprochado al PSN que haya firmado junto con EH Bildu otra declaración, que "deja claras algunas cuestiones que desde un punto de vista político son relevantes". "Al socialismo ya no le queda nada de socialdemócrata. El PSN se ha convertido en la extrema izquierda en esta comunidad y el PSOE en la extrema izquierda en este país. Aquí en Navarra se mimetizan con los discursos de EH Bildu", ha indicado, para criticar a "un PSOE que ya no solo blanquea, que ya no solo normaliza", sino que "termina justificando el uso de la violencia en protestas públicas". "Es un socialismo de barricada", ha resaltado.

Por otro lado, ha destacado que UPN ha respaldado en el Parlamento de Navarra denominar como genocidio la acción de Israel en Gaza, algo que "es perfectamente coherente con denunciar lo que ha pasado con la Vuelta a España".

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "no nos vamos a cansar de condenar el genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino" y ha resaltado que el "Gobierno de Navarra ha sido pionero en anunciar, cuando nadie lo hacía, la revisión de todos los acuerdos comerciales que Navarra tiene con Israel".

Ainhoa Unzu ha destacado que si a UPN, PP y Vox "les preocupa mucho más que se suspenda la última etapa de la Vuelta que el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino, es que como sociedad tenemos un problema grave".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "algunos quieren que miremos el dedo y no la luna, lo que está en juego no es un evento deportivo, por importante que pueda ser, sino que se está cometiendo un genocidio con total impunidad ante los ojos de la comunidad internacional". "Hoy se normaliza un genocidio, se criminalizan las protestas contra este genocidio, ¿y mañana qué será? Hoy es Gaza, es Cisjordania, ¿y mañana qué será?. Cuando Rusia invadió Ucrania hubo sanciones inmediatas, expulsiones de equipos y bloqueos en todo tipo de campeonatos. Sin embargo, al equipo Israel Premier Tech se le permite competir en la Vuelta, sin problema alguno, blanqueando de este modo y de forma inaceptable al gobierno genocida de Netanyahu", ha criticado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido "no perder de vista la indignación generalizada en Navarra y en el contexto del conjunto del Estado con las 60.000 personas asesinadas en Gaza por parte del Estado de Israel, un genocidio en toda regla" y ha hecho un "llamamiento a la comunidad internacional" para que intente frenar esta situación.

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha rechazado los "lamentables hechos" ocurridos en la Vuelta a España. "Por supuesto, lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable. No se puede atacar de forma indiscriminada a la población civil ni negar la entrada de ayuda humanitaria. Todos sufrimos con las imágenes que vemos día tras día, pero ese dolor, que entiendo que compartimos todos o la mayoría, no justifica bajo ningún concepto actos de violencia contra la policía, contra deportistas o contra la organización de un evento deportivo que proyecta la imagen de España en el exterior", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha afirmado que "la sociedad española en su conjunto ha dado una lección de dignidad y solidaridad para con el pueblo palestino en la Vuelta Ciclista a España". "Es una sociedad que ha entendido que lo que está pasando en Gaza no puede quedar sin respuesta internacional, que la comunidad internacional tiene que coger las riendas de una vez y empezar a sancionar a Israel como se ha hecho, por muchísimo menos, a otros países. Por eso, ante la pasividad de la política internacional, la gente se ha movilizado", ha destacado.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "Sánchez ha sacado a sus milicias a la calle, y causan miedo sus rasgos, que son compatibles con un psicópata"". Según Jiménez, el presidente utiliza "cortinas y barreras de humo negro y maloliente para esconder su corrupción, la de su familia, allegados y la traición a España". "Le da igual Gaza, le da igual España, la imagen de España, incluso la vida de los deportistas, todo le es indiferente. El fin los justifica todo", ha criticado.