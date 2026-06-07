Diseña y valida en su tesis una propuesta competencial de planificación y evaluación para la FP de Grado Básico

Alicia Díaz Aldagalán, en la UPNA. - UPNA

PAMPLONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora Alicia Díaz-Aldagalán Sánchez ha diseñado y validado en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), una propuesta competencial de planificación y evaluación para la Formación Profesional de Grado Básico. El trabajo de investigación ha sido dirigido por la profesora, ya retirada, María Inés Gabari Gambarte y por la profesora María Dolores Jurado Jiménez, ambas, de la UPNA.

La investigación tiene como objetivo diseñar y validar un modelo competencial de planificación y evaluación adaptado al alumnado de FP de Grado Básico, con el fin de "favorecer su progreso y continuidad en el sistema educativo". El trabajo se ha desarrollado mediante un estudio de caso en el Ciclo Formativo de Grado Básico de Servicios Administrativos del Colegio Santa Catalina Labouré de Pamplona, donde la investigadora desarrolla su labor docente.

Para la recogida de datos se han utilizado técnicas como el análisis documental, entrevistas, grupos focales y cuestionarios 'ad hoc'. Entre los participantes se incluían personas expertas, profesorado y alumnado egresado del centro objeto de estudio, así como de centros de Navarra que imparten ciclos formativos de Grado Básico en las familias profesionales de Servicios Administrativos y Comerciales, explican desde la UPNA en una nota de prensa.

La tesis subraya que la Formación Profesional de Grado Básico constituye "una oportunidad educativa para alumnado con trayectorias marcadas por dificultades académicas, personales y sociales", y pone de relieve la necesidad de enfoques pedagógicos "adaptados a estas características". El trabajo constata que el alumnado que accede a esta etapa "presenta con frecuencia baja autoestima, desmotivación, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, falta de hábitos y carencias competenciales en diferentes ámbitos". En este contexto, la acción pedagógica desarrollada en el centro se fundamenta en "la mejora de la autoestima del alumnado, la atención personalizada, el fomento de la convivencia, el desarrollo de proyectos y la coordinación docente".

El trabajo destaca la importancia del acompañamiento educativo del profesorado como "elemento clave en esta etapa". Este desempeña "un papel fundamental en la superación de las dificultades asociadas al perfil de acceso y en el desarrollo de hábitos de autonomía". La propuesta plantea un perfil docente que combina competencias pedagógicas y técnicas con habilidades socioemocionales y de gestión de la convivencia, desde una perspectiva integral que incluye la orientación, el seguimiento individualizado y la creación de un clima de aula que "favorece la motivación, la participación y la permanencia del alumnado".

Asimismo, sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje e integra el desarrollo de hábitos, el trabajo por proyectos y las situaciones de aprendizaje, incorporando herramientas de evaluación como el portafolio. La planificación y la evaluación se organizan en torno a las competencias clave del perfil de salida, especialmente la comunicación lingüística, la competencia personal y social y de aprender a aprender, y la competencia digital, por su relevancia en la familia profesional analizada y su adecuación al perfil de entrada del alumnado.

"Como resultado, la propuesta desarrollada a partir de la práctica implementada en el Colegio Santa Catalina Labouré muestra coherencia pedagógica, favorece la coordinación docente, la evaluación formativa y el seguimiento del aprendizaje desde el inicio, y se considera aplicable en otros centros con características similares, siempre que existan condiciones organizativas adecuadas, tiempo de coordinación docente, recursos y apoyo institucional", concluye la autora de la tesis.

CV DE LA AUTORA DE LA TESIS

Alicia Díaz-Aldagalán es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UPNA. Cuenta también con el Certificado de Aptitud Pedagógica y con el Máster en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico-Metodológica en Instituciones Educativas por Mondragon Unibertsitatea. Desde 2009 desarrolla su labor docente en el Colegio Santa Catalina Labouré como profesora de Formación Profesional en ciclos formativos de grado básico y especial, desempeñando funciones de tutoría en grado básico. Asimismo, ha ejercido como docente universitaria en la UPNA.

También ha participado como ponente en formaciones y en grupos de trabajo promovidos por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, relacionados con la innovación educativa, la evaluación y las metodologías activas.

Su trayectoria investigadora y profesional se centra en la innovación pedagógica, el aprendizaje basado en proyectos, la evaluación competencial y el acompañamiento educativo en Formación Profesional de Grado Básico. Ha participado en seminarios internacionales presentando diversas comunicaciones y próximamente intervendrá en el Congreso AIDIPE 2026, que se celebra este mes de junio en Granada. Complementa su perfil con experiencia en voluntariado social y educativo internacional, así como con formación continua.