PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, y el presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Tomás Rubio, han entregado este miércoles el decimosexto Premio Sánchez Nicolay a las Buenas Prácticas Médicas a la doctora especialista en Hematología y Hemoterapia Mª José Goñi Herranz.

Durante el acto han intervenido, además del consejero Domínguez, el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Tomás Rubio; la Dra. Piva Sánchez Antón, hija del Dr. Sánchez Nicolay y tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Médicos; la galardonada, la Dra. Goñi; y Jorge Miguel, compañero de la premiada quien ha realizado una semblanza de ella.

La entrega del premio, una placa conmemorativa, ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra y ha contado, además, con la presencia de familiares y compañeros y compañeras de la Dra. Mª Ángeles Goñi, antiguos premiados y miembros del Colegio de Médicos, así como familiares del Dr. Sánchez Nicolay, cuyo nombre lleva el premio.

Durante su intervención, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha definido a la Goñi como “una médica vocacional, una profesional con vocación de servicio que le ha merecido el cariño de todos sus pacientes". "Participó en varias actividades formativas dirigidas a ayudarles a una mejor comprensión de su enfermedad y al manejo de sus síntomas y vivencias personales; pacientes a los que ha atendido durante toda su vida laboral poniendo en ello todo su cariño, su empatía y sus amplios conocimientos”, ha destacado

Por su parte, Jorge Miguel, administrativo que ha trabajado con la premiada durante 25 años y los últimos 15 en el Hospital de Día del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Navarra, ha destacado sobre la conmemorada que “la luz que desprende es especial, todas las personas que han trabajado con ella han disfrutado de su cercanía y de su calidez". "Marian transmite energía positiva, te alegra un día triste, te sosiega ante el estrés. La profesión ha sido una forma de desarrollarse como persona, de poder ayudar a los demás. Comunicar y escuchar son dos conceptos que Marian honra y eleva”, ha señalado.

Mª Ángeles Goñi ha comenzado su intervención dando las gracias a sus tías “allí donde estén, por haberme acogido, cuidado y ayudarme a cumplir mi sueño, estudiar Medicina”. A su vez ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, “por ayudarme a mantenerme y por aguantar mis ausencias, cansancio y malos humos”; para sus amistades, “por estar siempre ahí”; para sus compañeros y compañeras de medicina, enfermería, auxiliares, celadores, personal administrativo, residentes, estudiantes, “he conocido personas increíbles y me llevo amigos para siempre”; y para sus pacientes, “un gracias enorme y con mayúsculas, por dar sentido a mi trabajo, y por darme tanto”.

Además, ha indicado que ha recibido este reconocimiento con doble orgullo: “La figura del Dr. Sánchez Nicolay fue grande y dejó huella. Además, he tenido la suerte de compartir en los últimos años el esfuerzo diario con su hija Piva, digna heredera de su padre”.

En su intervención, ha explicado que eligió la Hematología sin un claro convencimiento: “Llegué al entonces Hospital Virgen del Camino siendo una ‘pipiola’, pero tuve la suerte de encontrar a profesionales que me enseñaron sobre la medicina y la vida en general, un recuerdo especial a Patxi Oyarzabal y a María Amor Labaca”.

Tal y como ha indicado Goñi, durante su trayectoria profesional ha visto cómo la Hematología “ha explotado como un volcán". "Antes todo era más sencillo, ahora los métodos diagnósticos, el conocimiento y los tratamientos han avanzado muy rápidamente. Ello exige estar al día, estudiar, revisar y actualizarse”, ha afirmado.

Además, la galardonada ha destacado lo importante que es “situarse lo mejor posible ante los pacientes, que son personas vulnerables, asustadas, que sufren un giro terrible en su panorama vital". "Es necesario abrir una ventana en todo ese dolor y procurar formar un equipo con los y las pacientes y sus familias”, ha apuntado

La premiada ha destacado, por último, “el valor de la sonrisa, de la acogida, de la escucha y de la importancia de intentar crear un ambiente lo más cálido posible para las personas que están al otro lado de la mesa, los y las pacientes". "Ellas son las que me han hecho disfrutar de mi trabajo", ha señalado.