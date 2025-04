Domínguez, sobre la decisión de no cambiar la naturaleza jurídica del SNS: "Ha sido bien recibida por las partes"

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que la decisión de no modificar la naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud (SNS) ni del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, tal y como se había propuesto en la primera versión de la ley foral de Salud, "ha sido bien recibida por todas las partes, ya que había sido uno de los puntos más comentados del texto propuesto".

En respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno parlamentario de este jueves por Geroa Bai, Domínguez ha destacado que la propuesta de crear un ente público empresarial se "ha reconsiderado" tras "un periodo de escucha, participación y análisis". En este sentido, ha querido "tranquilizar a quienes siguen dudando de que se haya descartado modificar la naturaleza jurídica" del SNS y el Instituto de Salud Pública porque "así es".

"Lo que no cambia son los objetivos de la ley, que se mantienen intactos", ha indicado, tras subrayar que "uno de los grandes propósitos" que busca la norma es "conseguir la mayor autonomía posible para el Servicio Navarro de Salud".

"Para conseguir esto teníamos varias posibilidades, desde la más radical, crear una empresa pública, hasta posiciones intermedias, como crear un ente público empresarial o realizar los cambios pertinentes en la normativa vigente para conseguir dicha autonomía. En la primera propuesta de texto se decidió proponer la posición intermedia, crear un ente público empresarial tanto para Osasunbidea como para el Instituto de Salud Pública", ha relatado.

Según Domínguez, "se explicaron los motivos, los fundamentos y las consecuencias en público y en privado para aquellos que lo solicitaron", y "se aclaró que no era una decisión inamovible sino una propuesta". Una de las "consecuencias más directas, que es la que más opiniones en contra ha tenido", ha dicho, "era el cambio de estatus de los futuros trabajadores de salud, que dejarían de ser funcionarios". "Y por ello la creación del ente público empresarial no fue bien recibida, sobre todo por las organizaciones sindicales", ha remarcado.

Ha añadido el consejero que en estos últimos tres meses se han analizado "una por una, las más de 1.100 aportaciones", algunas de las cuales "planteaban alternativas a la creación del EPE". "Además, desde septiembre, a diferentes niveles en el departamento de Salud y en Osasunbidea, hemos mantenido multitud de reuniones con sociedades científicas, colegios profesionales, organizaciones sindicales, personal nuestro y de otros departamentos del Gobierno de Navarra, en las que hemos debatido los pros y los contras de este cambio", ha manifestado.

Una vez "analizada esta situación", se ha decidido "mantener los principios y objetivos de la ley intactos", pero "para lograrlo se ha optado por cambiar la norma, de forma que consigamos lo que se busca sin necesidad de cambiar la naturaleza jurídica de Osasunbidea ni del Instituto". "Y en esta línea estamos trabajando ahora para cerrar de nuevo el texto y seguir con su tramitación", ha añadido.

Según ha subrayado, "esta ley debe ser una ley de consenso, duradera en el tiempo, que cumpla con los objetivos y que de verdad mejore el sistema y la asistencia de nuestros pacientes sin provocar un conflicto más cuando hay alternativas para conseguir lo mismo". En este sentido, ha trasladado a UPN que "se trata de conseguir una ley de consenso, no una ley política ni impuesta" como la formación regionalista "sigue manifestando que es". "Perdió la oportunidad UPN de participar y proponer en el periodo de participación pública, o cuando le recibimos en el departamento y no aportó nada. Le pido que al menos ahora no intente desviar el foco del trabajo del resto", ha comentado.

Por parte de Geroa Bai, la parlamentaria Isabel Aranburu ha valorado que "parece que ha habido un consenso en que la fórmula del ente empresarial no es el idóneo en este momento, y el departamento ha tomado buena nota de ello". "Sería bueno que este consenso se mantuviera finalmente en el debate y en la votación de la ley porque es lo que la ciudadanía navarra espera, y ese sería realmente un éxito de todos", ha subrayado Aranburu, quien ha añadido que "nos alegra comprobar que la nueva ley de salud sigue su tramitación tal como está previsto".