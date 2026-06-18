Domínguez dice que "no hay una pérdida de especialistas de medicina" en el SNS y que la plantilla "no ha mermado"

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que "en el cómputo global, en términos de plantilla, no ha mermado desde 2012 en ninguno de los ámbitos", por lo que "no hay una pérdida de especialistas de medicina en el Servicio Navarro de Salud".

En respuesta a una pregunta oral formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, Domínguez ha explicado que "el promedio anual de la plantilla equivalente de medicina en el Servicio Navarro de Salud no es menos este año que los anteriores". "Es más, hemos estado contrastando los datos desde 2012 hasta 2026, año tras año, y no ha dejado de crecer. Por ejemplo, en 2015 eran 1.806, en 2019, 1.908, en 2023, 2.021, y este año son 2.071", ha añadido.

En función del ámbito, "tampoco es menor", ya que "en atención hospitalaria, el promedio anual plantilla equivalente de medicina ha pasado en los últimos años de 1.102 en 2016 a 1.325 este año, y en el caso de la atención primaria este promedio era de 731 en 2016 y ahora es de 745".

"Evidentemente, hay salidas y entradas de profesionales, especialidades que ganan o recuperan facultativos, pero en el cómputo global, en términos de plantilla, no ha mermado desde 2012 en ninguno de los ámbitos. Por tanto, puedo decir que no hay una pérdida de especialistas de medicina en el Servicio Navarro de Salud", ha señalado.

Domínguez ha incidido en que "en términos de plantilla no ha descendido". "Habrá especialidades con mejor o peor plantilla según la época, el año, etcétera, eso no se lo discuto, pero la plantilla total ha aumentado en las tres últimas legislaturas", ha dicho.

Respecto a la contratación de los MIR que terminan su formación en el sistema público, "es difícil saber por qué no todas las personas inscritas aceptan los contratos que se les ofertan, porque depende de muchas circunstancias personales y no siempre las llegamos a conocer". "Lo que sí sabemos es que todos los esfuerzos por intentar retener a estos profesionales son una inversión para nuestro sistema", ha remarcado.

Según Domínguez, "nuestro objetivo es que se queden cada año más personas con un primer contrato". "Por eso hemos adelantado los llamamientos, para que no se adelanten otras comunidades, sobre todo limítrofes. Por eso este año se han organizado reuniones antes y después de los llamamientos masivos para explicar la opción de apuntarse, la manera de elegir y conocer sus dudas y preocupaciones. Y por eso tenemos reuniones casi personales con los residentes que terminan para intentar cumplir con sus expectativas y lograr que se queden", ha explicado.

De todas estas reuniones y encuentros "sí sabemos, evidentemente, que interesa ofertar contratos de larga duración". La duración de los contratos "viene predeterminada por la legislación foral y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia Europea, aclarando que aunque la duración inicial no sea lo largo que les gustaría, sí acaban siendo de alrededor de tres años la mayor parte de los contratos, salvo los de sustitución, que duran lógicamente hasta la reincorporación de la persona sustituida, pero que tampoco podemos dejar de ofertar".

"Sabiendo esto, en el llamamiento masivo ha sido mayoritariamente de contratos de larga, es decir, de previsión superior a seis meses en todo caso. Y también en las ofertas del área de salud de Tudela, entre las que había plazas estructurales y vacantes", ha añadido.

Por otro lado, el consejero ha subrayado que "este año terminan en el área de salud de Tudela ocho residentes, todos ellos de la especialidad de medicina de familia y comunitaria". "Cinco ya han terminado y tres lo harán a lo largo de los próximos meses. De los cinco que ya han terminado, dos han quedado en primaria, una en el centro de salud de Buñuel y otra en el centro de salud de Tudela oeste, dos se han quedado en urgencias en el Hospital Reina Sofía, y el quinto se ha ido a Aragón por motivos personales y familiares que no tengo por qué desvelar, tal y como nos ha manifestado", ha trasladado.

De los tres que van a terminar en los próximos meses, que no han terminado todavía, "no han terminado de concretar qué quieren hacer, pero a todos se les han hecho ofertas tanto en urgencias como en atención primaria de larga y corta duración, según los centros concretos". "Por lo tanto, de momento, son cinco de ocho que se quedan", ha remarcado.

En nombre de EH Bildu, Jabier Arza ha afirmado que "podríamos aceptar que no hay pérdida, pero desde luego no hay captación suficiente". "Si no captamos lo suficiente, ¿cómo vamos a responder a las necesidades crecientes de nuestro sistema? ¿Con más pagos por productividad?", ha planteado, tras añadir que "nos preocupa la utilización constante de la productividad para atender las necesidades asistenciales básicas".