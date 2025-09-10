Domínguez dice que se podría llegar a "intervenir" el Servicio de Traumatología, donde no ha bajado la lista de espera

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha manifestado este miércoles que se podría llegar a "intervenir" el Servicio de Traumatología, donde la lista de espera ni se ha contenido ni mejorado. La intervención, según han explicado desde Salud, supondría "poner todos los recursos de apoyo a la gestión de manera prioritaria a trabajar con este servicio".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Domínguez ha especificado que "uno de cada cuatro pacientes que están en lista de espera son de Traumatología". "Desde el inicio de la legislatura había unas cuantas especialidades que destacaban por el número de pacientes en lista de espera, Traumatología, Rehabilitación, Raquis, Oftalmología, Otorrino, y en todas ellas o se ha aplanado el crecimiento o ha mejorado francamente la lista de espera, excepto en Traumatología", ha expuesto.

Ha señalado así que "aparte de varias reuniones que hemos mantenido con el jefe de servicio, habrá que tomar medidas". "Tienen que tener claro tanto los profesionales como la ciudadanía que no todos los servicios tienen que ser tratados igual y se tomarán medidas que sean absolutamente necesarias y no nos temblará el pulso", ha comentado, para afirmar que "una medida, por ejemplo, podría ser directamente intervenir el servicio".

Desde Salud se ha explicado que la intervención supondría realizar un análisis del servicio y de su funcionamiento aún más estricto y exhaustivo, de los datos de actividad, de la plantilla disponible y de las agendas así como la demanda generada desde Atención Primaria con el objetivo de optimizar, aún más, la actividad registrada y, por consiguiente, su impacto en la reducción de primeras consultas pendientes.

Fernando Domínguez ha valorado que este verano se han "contenido" las listas de espera sanitarias, "pero no nos podemos conformar con contener las listas de espera, que ya es difícil, sino que tenemos que ser mucho más ambiciosos e intentar que bajen". "Es difícil explicar todo el trabajo que se está haciendo, sobre todo asistencia al paciente", ha dicho.

Domínguez ha señalado que "se ha optimizado la gestión". "Los trabajadores que no estaban de vacaciones han trabajado con auténtico entusiasmo y con gran compromiso para contener esta subida y ahora ya, de cara a septiembre, con toda la plantilla prácticamente a pleno rendimiento, tenemos que tomar todas las medidas adecuadas para bajar las listas de espera, no solamente para contenerlas", ha dicho, para agregar que tomarán medidas en "los servicios con más problemas, como puede ser Traumatología".

REUNIÓN EN TUDELA

Sobre la reunión este martes con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, Domínguez ha indicado que fue "muy cordial". "Lógicamente, él expuso sus puntos de vista, nosotros los nuestros, pero fue cordial, entre otras cosas porque tenemos un punto en común, que es mejorar la atención sanitaria en la Ribera y en Tudela", ha expuesto, para comentar que "para nosotros no hay ciudadanos de primera y de segunda, todos merecen la misma atención".

Según ha expuesto Domínguez, "él hizo algunas propuestas que nosotros recogimos para ver la viabilidad que pueden tener y si son viables y son eficientes, las pondremos en marcha". "Nosotros lo que hicimos fue poner en valor las infraestructuras del área de salud de Tudela, que estamos abordando, como la farmacia del hospital, el centro de salud de Cascante, el centro de salud de Gayarre, que se está trabajando para comenzar, se está trabajando también en el plan funcional de la reforma de urgencias y de rehabilitación del Hospital Reina Sofía", ha dicho, para exponer que "también pusimos en valor las nuevas contrataciones que ha habido: en los últimos tres meses 16 nuevas contrataciones de médicos, más personal sanitario y no sanitario".

Ha dicho, que "esto nos hace ser optimistas de cara al futuro, porque parece ser que se ha roto una tendencia que había". "Él ve el vaso medio vacío, no es optimista, y nosotros tenemos la obligación de ser optimistas y no podemos caer en el pesimismo o el catastrofismo en el que está metida la oposición desde el comienzo de la legislatura", ha señalado.

Sobre la propuesta del alcalde de construir un centro de salud en el barrio de Lourdes de Tudela, el consejero ha dicho que "los estudios que hay hasta este momento en Tudela no lo aconsejan". "Cuando esté completo el centro de salud de Gayarre, se volverá a hacer un estudio y si entonces es necesario hacer el centro de salud en el barrio de Lourdes o en otra ubicación de Tudela, se abordaría", ha comentado.